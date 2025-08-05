Tribunal Supremo de Colombia rechazó recurso de Uribe: seguirá en arresto

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud presentada por la defensa del expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), para suspender la pena y ordenar su libertad inmediata, tras ser condenado a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal.

El juez de la Sala Penal de la corte, Leonel Rogeles, decidió “no decretar la medida provisional solicitada” por el abogado del exmandatario, Jaime Enrique Granados, alegando que la petición “no cumple los estándares de urgencia, necesidad (e) impostergabilidad”, y advirtió que no cabe recurso contra esta resolución.

El magistrado consideró además que el dictamen de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda es correcto, señalando que no encontró irregularidades en la condena que impuso a Uribe el pasado viernes: doce años de arresto domiciliario, más de ocho años de inhabilitación y una multa superior a 3.444 millones de pesos colombianos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).

Rogeles emitió su auto tras la solicitud de la defensa del expresidente colombiano, que pidió la libertad inmediata de su cliente mientras se resuelve el recurso contra la sentencia, alegando una “grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad“.

La jueza Heredia dictó sentencia condenatoria contra Uribe, quien ha negado los hechos y sostiene que es víctima de una persecución política. Según la sentencia, el exmandatario instigó a emisarios para manipular testigos en cárceles colombianas con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. En la investigación, se determinó que el abogado Diego Cadena habría ofrecido beneficios a exparamilitares para que cambiaran su versión sobre los supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.

El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, acusándolo de recorrer cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, con el avance de la investigación, se aportaron pruebas que indicaron que los abogados de Uribe buscaban manipular testigos para inculpar a Cepeda. Así, Cepeda pasó de acusado a víctima, y Uribe, de demandante a investigado.