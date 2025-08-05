"Vamos a estar totalmente perdidos": adultos mayores lamentan eliminación de la tarjeta de coordenadas

Desde el pasado 1 de agosto en nuestro país se dio por finalizado el uso de las tradicionales tarjetas de coordenadas para realizar transacciones digitales. La medida impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero ha sido cuestionada por el efecto negativo que tendrá en los adultos mayores. Por su parte, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón Ruiz, si bien valoró la medida en términos de seguridad, lamentó que no hubiera venido acompañada de un mecanismo que permitiera mejor acceso al sistema bancario digital para la tercera edad.

A través de la Norma de Carácter General N° 538, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) introdujo nuevos requisitos mínimos de seguridad y autenticación para las transacciones. La normativa exige la implementación de mecanismos de Autenticación Reforzada de Cliente, definidos como procesos que combinan al menos dos factores de autenticación independientes. Estos pueden incluir elementos de conocimiento (como una clave), posesión (un dispositivo o token) e inherencia (biometría, como huella o reconocimiento facial)

La normativa ha generado debate debido a las dificultades que implicaría para los adultos mayores la eliminación del uso de tarjetas de coordenadas como método de autenticación.

Desde el Servicio Nacional del Consumidor sostuvieron que estas modificaciones se alinean con su reciente Agenda Antifraudes. Sin embargo, reconocen que “implican una transición tecnológica importante para los usuarios del sistema financiero y podrían impactar a las personas mayores, quienes, como grupo de consumidores hipervulnerables, podrían enfrentar dificultades en el acceso y la adaptación a los nuevos medios de verificación electrónica debido a la brecha digital que pudieran experimentar“.

En diálogo con nuestro medio, Elsa Moreno (80) indicó que la eliminación de la tarjera de coordenadas para ella “es terrible”. Asimismo dijo que evidenció que: “Es muy complicado para nosotros memorizar claves y meter dedos en la pila de botones que hay que hacer”.

“Yo hablo en mi caso y sé que hay muchas personas que están como yo, que están en el mismo problema. Vamos a estar totalmente perdidos. Tenemos que andar siempre con un apoyo y no es justo“, enfatizó.

En una línea similar, Viviana Donoso (60) consideró que la eliminación de la tarjeta de coordenadas implicará una mayor dificultad para los adultos mayores: “Muchos no se manejan con el término de bajar aplicaciones, con todo lo que es tecnológico en el teléfono, ya que esto significa validar a través de mensajes numéricos, hacer claves, no todas las personas tienen la capacidad de retener las claves”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón Ruiz, aseveró que “desde todo punto de vista la tarjeta de coordenada era muy poco segura y exponía a las personas de que cualquier pérdida o podía ser muy fácilmente mal utilizada, por lo tanto, estamos de acuerdo con su eliminación nosotros”.

Sin embargo, Calderón enfatizó que los bancos debían buscar alternativas para que los adultos mayores no queden fuera del sistema de transacciones y transferencias digitales. “Aquí hay que ser mucho más creativo y buscar mecanismos para que las personas mayores tengan herramientas fáciles y entendibles”, enfatizó.

Así, lamentó que la eliminación de la tarjeta de coordenadas no haya venido asociada a un “un mecanismo fácil, útil y entendible para las personas mayores. Esa es la debilidad que tiene”.

“Tienen que buscarse mecanismos seguros y en el momento oportuno debió venir acompañada con alternativas para que estas personas pudieran seguir realizando transacciones. Porque si no los desbancarizamos, esas personas probablemente van a emigrar o simplemente van a tener que empezar a usar dinero efectivo para poder hacer todas sus transacciones, lo cual es más peligroso todavía”, aseguró.