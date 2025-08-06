A 80 años de Hiroshima y Nagasaki: un llamado de atención en medio de las tensiones bélicas que azotan al mundo

A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945 los relojes de Hiroshima se detuvieron. A esa hora, los habitantes de la ciudad japonesa fueron testigos de la explosión de la primera bomba nuclear, hecho que constituye uno de los episodios bélicos más trágicos de la historia moderna y que dejó un saldo de más de 140 mil fallecidos. Cifra a la que apenas tres días después se sumarían otros 74 mil muertos tras la detonación de la segunda arma nuclear en Nagasaki, mucho más poderosa que la anterior.

Las consecuencias fueron catastróficas. Además de las víctimas fatales, las ciudades niponas debieron lidiar con la reconstrucción casi completa de sus estructuras y con una serie de secuelas en la salud de los sobrevivientes que incluso fueron heredadas a sus descendientes, como leucemia, cáncer y otros efectos secundarios graves de la radiación. Un capítulo que no sólo forzó la rendición del Japón imperial y el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que también inauguró una nueva y peligrosa era en las relaciones internacionales y para la humanidad.

A 80 años de la detonación de las bombas, y en un escenario global tan complejo como el actual, lo de Hiroshima y Nagasaki se alza como un recordatorio de las irreparables consecuencias del uso de armamentos nucleares. “Esto sigue siendo un elemento crítico de la historia, tanto por lo destructiva que es la tecnología nuclear como por lo que conllevan los dilemas éticos y las decisiones estratégicas que tienen que ir enfrentando los países en tiempos de guerra”, aseguró el académico y coordinador del Programa de Estudios Asiáticos de la Universidad de Chile, Andrés Bórquez.

“Hay que considerar que, en estos momentos, estamos en una época de transición donde hay altos grados de incertidumbre y tensiones geopolíticas. Varios países han comenzado nuevamente a modernizar sus arsenales nucleares y eso también es un elemento que hay que considerar”, sumó el experto. Lo anterior, en un contexto que hace aún más urgente la revisión de lo sucedido en Japón ocho décadas atrás.

“Es una advertencia clara e histórica sobre los límites de la guerra y la importancia que conlleva reforzar la diplomacia y las políticas de desarmo“, añadió Bórquez. “Estamos en un escenario complejo, en un mundo que se está fragmentando gradualmente y donde las instituciones internacionales han perdido la capacidad de persuadir el comportamiento de los actores, en términos generales. En base a eso, es importante no perder de vista que el tema nuclear es un asunto de responsabilidad compartida”.

Por eso es que el académico expresó que “tanto las instituciones estatales como a nivel de organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales debiesen ser activos en establecer marcos para, desde las bases, promover una ética asociada a esta idea de responsabilidad compartida; seguir invirtiendo de manera significativa en educación, en memoria; generar insentivos para que las tecnologías tengan propósitos pacíficos y, dado el contexto complejo, volver, como se hacía en los años 50, 60 y 70, a desarrollar procesos de alfabetización nuclear”.

Memoria y no repetición

En Chile, la conmemoración de las bombas igualmente ha motivado homenajes y espacios de reflexión. Uno de ellos es la exposición “Memoria y paz”, ya disponible para visitas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y que tendrá una inauguración simbólica y cerrada con varias autoridades. Esto, en una colaboración con la Embajada de Japón en Chile y la Fundación de Cultura y Paz de Hiroshima, entidad que envió a nuestro país las imágenes que forman parte de la muestra y que se enmarcan en sus colecciones itinerantes.

“Esta exposición busca compartir la vivencia sobre las bombas atómicas y transmitir los efectos de esta trágica experiencia vivida por Japón, el único país que ha recibido bombardeos nucleares“, expresó la agregada cultural de la embajada de este país en Chile, Maki Ashida.

Para la diplomática, se trata de un material que es compartido con “el propósito de crear conciencia sobre el efecto devastador de las bombas atómicas, apelando a cada visitante a tomar conciencia sobre el valor de la Paz y sobre la importancia de colaborar todos juntos para alcanzar un mundo libre de armas nucleares. Espero que muchas personas puedan visitar esta exposición desde la tarde del 6 de agosto y hasta el final de este mes”.

En tanto, la directora del museo, Fernanda García, destacó la relevancia que tienen estas alianzas internacionales para la misión de la institución: “Hoy trabajamos no solo con nuestras colecciones, sino que también acogemos otras exposiciones y manifestaciones de Chile y del mundo que tengan que ver con violaciones a los DD.HH. o instancias de memoria. Y para eso se ha transformado en un espacio de memorias del mundo“.

“Por eso es que tenemos que acoger actos tan importantes como la conmemoración de un evento que impactó al mundo entero por generaciones como Hiroshima y Nagasaki, y que rompieron parte de un orden mundial. Tenerlas aquí nos permite visualizarlas y contribuir a que los jóvenes y los niños también las hagan suyas dentro de sus propias memorias“, añadió García.

Un enfoque que igualmente fue puesto en valor por Bórquez. “Se debe insistir, sobre todo en las nuevas generaciones, en lo importante que es reflexionar sobre el costo humano de este tipo de decisiones. Y también en cómo esto pone en tensión la idea de una delgada línea entre una victoria en un conflicto y la tragedia que involucra de manera significativa a la población y a la humanidad. Porque, finalmente, es una tragedia moral”, explicó el académico de la U. de Chile.

Sobre la misma línea, la directora del museo expresó: “Estamos orgullosos, aunque también es una tremenda responsabilidad ser depositarios de esa confianza. Hay un constante trabajo con las nuevas generaciones en torno a las memorias en nuestro país durante la dictadura, pero igualmente de otros períodos del país y de otros países. Eso, finalmente, es diplomacia cultural. Somos parte de tender redes y puentes con los otros países y sociedades a lo largo de la historia”.

Todo aquello, en un contexto que, sin embargo, no deja de preocupar a los especialistas en el tema. “Para nosotros, que nos dedicamos al mundo académico, este tipo de dinámicas nos invitan a reflexionar respecto a la responsabilidad del desarrollo de tecnologías y del conocimiento científico, y que este no vaya en función de generar cuestiones que faciliten la destrucción masiva de la misma población humana”, indicó Bórquez.

“Es relevante no perder de vista esto, sobre todo insistiendo en que estamos en una época de creciente inestabilidad, y este tipo de cuestiones no solamente debiesen ser un ejercicio de reflexión histórica, sino que hay que mirarlo con una urgencia en términos éticos, y desde ahí incentivar una cultura de la negociación, de la diplomacia. Y, en base a eso, tratar de que no repitamos los mismos errores del pasado”, concluyó el experto.