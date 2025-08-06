"Amenazan la democracia": oficialismo ingresará denuncia por "ejércitos de bots" vinculados a Republicanos

“En un punto de prensa en el Congreso Nacional, diputados oficialistas anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investigue la existencia de redes organizadas de desinformación, uso de bots y campañas de fake news, que podrían configurar delitos informáticos y asociación ilícita.

“Vamos a ingresar una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se pueda investigar la existencia de redes coordinadas de desinformación y ejércitos de bots que estarían vinculados con el Partido Republicano. Incluso la propia candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, anunció su intención de hacer una denuncia y querellarse justamente por este ataque digital”, señaló la diputada Daniella Cicardini (PS) respecto a la acción legal.

Recordemos que el pasado 28 de julio, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, comunicó la decisión de presentar una querella contra el Partido Republicano, denunciando una campaña de desinformación en su contra. “Son básicamente campañas inmorales que buscan instalar mentiras a través de un uso muy intenso y coordinado de redes sociales, que afectan a las personas y a su honra”, señaló en aquella oportunidad.

No obstante, unos días después la candidata desistió de emprender acciones legales en contra de la tienda liderada por José Antonio Kast. Pero a pesar de que Matthei dio pie atrás, la situación reabrió el debate sobre el rol de la desinformación y cómo algunos sectores político buscan sacar provecho político a través de fake news.

En 2019 la Organización de las Naciones Unidas advertía que este es un problema que dificulta la obtención de información veraz para votar lo que, según la ONU, “constituye una amenaza a la democracia”. “Lo que nosotros esperamos es que se pueda investigar eventuales delitos informáticos, asociación ilícita y cualquier otro delito que se pueda configurar en el proceso de la investigación”, puntualizó Cicardini.

Asimismo, la parlamentaria socialista enfatizó que es importante saber quiénes financian esta “verdadera guerra sucia, quién coordina, quién se beneficia de este ejército de bots, porque cuando estamos en un año electoral creo que la ciudadanía tiene derecho a votar con información verdadera”.

“No vamos a estar disponibles, en ningún caso, y no vamos a permitir que la democracia sea manipulada y que finalmente acá se trate de instalar una realidad paralela a través de algoritmos pagados y cuentas falsas. Por lo tanto, vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias para que asuma la responsabilidad quienes están detrás de estos ataques cibernéticos, digitales, cuentas falsas, inflar ideas que le hacen tan mal a nuestra sociedad”, aseveró Cicardini.

Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, indicó que “vamos a hacer lo que, lamentablemente, Evelyn Matthei no se atrevió. Y no se atrevió precisamente porque hubo presiones“.

Cariola agregó que: “Efectivamente, es asqueroso que se mienta. Es asqueroso que se inventen situaciones y casos para desprestigiar la honra de una persona, sobre todo en años electorales (…) Los ciudadanos y ciudadanas son los que merecen la verdad de los candidatos que pretenden llegar a la primera magistratura del país”.

Así, hizo hincapié en que “cuando se genera un ejército de bots, de maquinaria, alrededor de una campaña presidencial, para poder llevar adelante el desprestigio de sus contrincantes, a quienes afecta es a la ciudadanía, es a las personas. Son los chilenos y chilenas los que merecen tener la verdad y no una sarta de mentiras que finalmente solo buscan generar ventajas electorales mañosas a partir de datos que dañan”.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró que estamos frente a “una verdadera amenaza para la democracia”.

“Lo que en su momento denunció la candidata Evelyn Matthei que por presión política y del empresariado no se concretó, hoy día nosotros vamos a solicitar que se investigue y que se cite a declarar primero a la candidata Matthei por lo que ella señaló públicamente, pero en especial que se cite al señor José Antonio Kast para que pueda explicar y pueda dar cuenta de la denuncia pública que se ha hecho por los medios de comunicación de estas redes que estarían hoy día articuladas en su entorno”, detalló.

El diputado Diego Ibáñez (FA) afirmó que “esa forma de hacer política en el mundo es propia de la ultraderecha. Hoy hay empresas que se dedican a vender datos y hacer una canalización específica de información para incidir en la opinión pública. Se sancionó en Estados Unidos, se está investigando en Brasil y además se sanciona en países como Francia, Alemania y España”.

Finalmente, el diputado Daniel Melo (PS) sostuvo que esto no se trata solo de un ataque a una candidata, sino que de “una amenaza directa a la democracia chilena. No podemos normalizar ni permitir que las elecciones se definan por operaciones sucias, campañas de desinformación y odio como ya ha ocurrido en otros países. Chile merece un debate limpio, transparente y a la altura de su historia democrática”.

La acción judicial es respalda por los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Daniel Melo, Marcos Ilabaca y Juan Santana (PS); Karol Cariola (PC); Rubén Oyarzo (PR); Diego Ibáñez (FA); Jaime Araya y Cristian Tapia (Bancada PPD).