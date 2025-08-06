¿Avenida Salvador Allende o Salesianos? El debate que abrió la alcaldesa Carol Bown (UDI) en San Miguel

Sigue la polémica por el cambio de nombre de la actual Avenida Salvador Allende a su denominación anterior, Avenida Salesianos. La iniciativa, que está siendo impulsada por la alcaldesa de San Miguel y militante de la UDI, Carol Bown, este martes vivió un momento importante con la presentación —en una sesión del Concejo Municipal— de los resultados de la consulta vecinal sobre el nuevo nombre para la avenida.

La encuesta, realizada a 702 personas de un universo de cinco mil que viven en la calle en cuestión, arrojó que 85% de los vecinos considera que Salesianos representa mejor la identidad del barrio.

Sin embargo, el instrumento fue cuestionado por concejales de fuerzas progresistas, que consideraron que las preguntas fueron tendenciosas y que el número de encuestados fue muy acotado.

“Si lo que quería la alcaldesa es usar un mecanismo de participación ciudadana podríamos habernos apegado a la ley y no estar inventado estos instrumentos tendenciosos que le permiten disfrazarse de democracia. Sinceremos el debate, lo que están haciendo es un intento por borrar la historia y eso es algo que no vamos a permitir”, afirmó la concejala del Frente Amplio (FA), Viviana Llambias.

Por su parte, la propia alcaldesa Bown y los concejales de su sector, sostuvieron que el cambio de nombre no se está proponiendo por temas políticos o por aversión a la figura de Allende, sino que para escuchar a los vecinos de la comuna. “La verdad es que es muy mayoritario el sentimiento de cambiar a Salesianos, no es por un tema político, es por un tema de memoria barrial”, sostuvo Bown en conversación con CNN Radio.

Representantes del distrito 13 -circunscripción que incluye a San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, dos de las comunas por donde pasa la avenida- también se sumaron al debate.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, recordó que el cambio de Salesianos a Salvador Allende se realizó en 2023, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y con la aprobación del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC).

Además, Pizarro planteó que a nivel de “estructura y conducción vial” volver al nombre Salesianos no le parece coherente. “Solamente en el tramo de San Miguel esta calle volvería a llamarse Salesianos, lo que por un tema de direcciones, de gastos en lo que significa la nueva señalización, no se justifica”, dijo.

A su juicio, se trata de “un antojito de la alcaldesa, que antes de cumplir con otras necesidades de los vecinos y vecinas, comete esta acción tan sin sentido”. “Muchas calles van asumiendo nuevas identidades producto de lo que es la transformación de la historia y el aporte a la misma, pero acá además estamos hablando del presidente Salvador Allende. Una figura de tal magnitud a nivel internacional, que estoy segura que en todos los continentes y en muchos países, hay una calle o un monumento que lo recuerda”, aseveró.

En contraste, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, se cuadró con el planteamiento de la jefe comunal de San Miguel, señalando que “recuperar el nombre de Salesianos no es un acto ideológico, es un gesto de respeto hacia la historia local y la voz de los vecinos”.

El parlamentario aseguró que “cuando la exalcaldesa Erika Martínez decidió rebautizar la avenida como Salvador Allende, lo hizo sin diálogo, sin participación ciudadana y sin medir el rechazo que generaría en la comunidad”.

“Fue una decisión unilateral, cargada de simbolismo político, que nunca representó al territorio”, remarcó.

En esa misma línea, Durán indicó que la alcaldesa Carol Bown “corrige una imposición”. “Restituye un nombre que durante décadas fue parte del alma del barrio, reconocido por todos y vinculado a una tradición educativa, religiosa y social profundamente arraigada”, dijo.

Académico U. de Chile, Luis Montes: “El espacio público es un lugar de disputa política”

Requerido al respecto, el académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, con expertis en monumentos públicos, Luis Montes, apuntó a que este tipo de debates están lejos de ser nuevos y que más allá de las determinaciones que se van tomando, las discusiones continúan.

“El espacio público es un lugar de disputa política y simbólica. Por ende, no podemos pensar en que las decisiones, por ejemplo, para la colocación de un monumento o el nombre de una calle, sean siempre estables”, afirmó Montes.

En ese sentido, el académico recalcó que es importante que en este tipo de disyuntivas, de ubicar monumentos o nombrar calles y plazas, la comunidad sea consultada, para que así no sean solo las autoridades políticas o los expertos los que decidan.

Sin embargo, en cuanto al caso específico de San Miguel y a la determinación que deberán tomar los concejales, señaló que “ellos tendrán que hacerse una idea fundada respecto de cómo se ha hecho la consulta a la ciudadanía”.

“El concepto de ciudadanía es aquellos que tiene el derecho a dar una opinión, entonces, la pregunta es quiénes han sido verdaderamente ciudadanos en esta consulta. Si verdaderamente solo se ha permitido expresar la opinión de aquellos que viven en una calle, es evidente que los fundamentos respecto de la consulta no son tan macizos”, opinó.

Por otra parte, consultado sobre la diferencia que existe entre Chile y otros países del mundo, donde hay muchas calles y monumentos con el nombre de Allende, Montes comentó que la clave está en que el expresidente sigue marcando la discusión y los posicionamientos políticos. “La diferencia entre lo que puede pasar afuera y acá es que aquí el nombre de Allende está en el fragor de la disputa política”, estimó.