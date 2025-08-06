Cámara de Diputados rechazó proyecto de 16 feriados regionales permanentes

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto que buscaba establecer 16 feriados regionales permanentes. La iniciativa, originada en una moción parlamentaria y un mensaje del Gobierno, proponía además eliminar el feriado nacional del 12 de octubre, conocido como Encuentro de Dos Mundos, para mantener el número total de días hábiles y evitar impacto en el presupuesto fiscal.

Sin embargo, el proyecto no alcanzó la mayoría necesaria para continuar su tramitación: obtuvo 66 votos a favor, 53 en contra y 15 abstenciones, lo que impidió su aprobación general. Como resultado, el texto fue archivado y no podrá volver a discutirse bajo la misma idea matriz por al menos un año.

Quienes votaron en contra defendieron la mantención del feriado del 12 de octubre, por su valor en reconocer los vínculos históricos con España y Europa, y como expresión de las raíces culturales de la nación. También cuestionaron la efectividad de la propuesta para impulsar la economía o el turismo local, argumentando que un feriado limitado a una sola región restringe el flujo de visitantes, al no coincidir con los calendarios del resto del país.

En concreto, el proyecto proponía declarar un feriado legal al año por cada región, asociado a sus costumbres y tradiciones locales, en reemplazo del feriado nacional eliminado.