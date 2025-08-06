“Clase”: Teatro Mori celebra sus 20 años con nueva versión de la emblemática obra de Guillermo Calderón

En el marco de su vigésimo aniversario, Teatro Mori reestrena “Clase”, una de las primeras coproducciones que marcaron su historia. Escrita por Guillermo Calderón y originalmente estrenada en 2008, la obra vuelve a escena este viernes 8 de agosto bajo la dirección de María José Pizarro. Con el Chile de las protestas estudiantiles como telón de fondo, la puesta en escena tendrá funciones de viernes a domingo.

Protagonizada por Renata Lorca y Vicente Almuna, la obra —a cargo del Colectivo CTM— se instala en plena toma estudiantil. En medio de este contexto de agitación política, un profesor y una alumna quedan encerrados en una sala. Ella, la única que no se ha sumado a la protesta, insiste en disertar sobre un tema que considera crucial.

Él, frustrado por años de desilusión profesional y personal, ve en esta jornada la oportunidad de sacar a la luz sus emociones contenidas. El resultado es un choque generacional cargado de tensiones, sueños frustrados y una búsqueda común por imaginar un futuro distinto.

Estrenado en medio de las movilizaciones estudiantiles que siguieron a la Revolución Pingüina, este montaje regresa más de 15 años después con un mensaje que sigue siendo profundamente vigente. “Es un texto al que siempre vuelvo, tanto como creadora como profesora. Tiene una belleza y una urgencia que no caduca”, señaló la directora, quien optó por mantener el texto original intacto, respetando su estructura y lenguaje.

Pizarro comentó que la puesta en escena se centra en la compleja relación entre los protagonistas: “Él intenta advertirle sobre lo que viene, suavizarle el camino, pero ella no puede —ni quiere— escucharlo. Como muchas veces ocurre entre generaciones, solo se aprende viviendo”.

Un montaje emocional y simbólico

La interpretación del elenco exigió una intensa preparación emocional y física. Según Vicente Almuna, quien da vida al profesor, el personaje es “delirante, frustrado y profundamente herido. Se mueve entre la lucidez y la acción condenable, cargando el peso de una revolución que nunca llegó”. En escena, el actor encarna un estado delirante y físico demandante, acentuado por el uso de prótesis, maquillaje y una corporalidad no realista.

Por su parte, Renata Lorca describió a su personaje como una adolescente con una fuerte carga poética y un deseo genuino por encontrar respuestas: “Ha sido un proceso dual, introspectivo y de escucha constante. La obra nos lleva por lugares oscuros, pero también abre puertas a la esperanza”.

Además de su profundo contenido político y social, esta propuesta ofrece una experiencia escénica dinámica y envolvente. La obra combina momentos de drama intenso con pasajes llenos de humor e ironía. “Esperamos que el público no solo reflexione, sino que también lo pase bien. Esta obra es una montaña rusa emocional”, comentó Almuna.

“Clase” tiene una duración de 75 minutos y está dirigida a un público mayor de 14 años. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori.