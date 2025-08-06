Diputado Longton rechaza vínculos de Matthei con mundo empresarial y califica críticas a Sutil como "de mal gusto"

La principal movida en la campaña de la candidata presidencial, Evelyn Matthei, en los últimos días fue la inclusión del empresario Juan Sutil a su equipo. Un movimiento que ha dejado diversos análisis, así como críticas desde la oposición y una visión de oportunidad por parte de Chile Vamos. Antes las voces disonantes, el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton catalogó como de “mal gusto” los cuestionamientos por la nueva incorporación del comando.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario de RN valoró la presencia del expresidente de la CPC en la campaña de Matthei. “Es un dirigente gremial de larga data, pero también fue candidato por Renovación Nacional, activo desde el punto de vista de las vocerías, de dar su mirada constantemente”, partió destacando más allá del perfil gremial de Sutil.

Junto con resaltar su cercanía con el sector, además de su rol en la política y en el sector empresarial, Longton afirmó que: “Es lo que necesita no solo el Chile que viene, sino que también es lo que necesita la candidatura desde el punto de vista de madurez política”.

“Esos son elementos relevantes a la hora de designar a Juan Sutil como una persona que esté a su lado, que la guíe, que la aconseje”, agregó.

En esa misma línea, el legislador tachó de “mal gusto” las críticas por la presencia del empresario en la campaña política: “Que porque es un empresario no sería una buena carta o no sería un aporte, o eventualmente estaría sujeta la candidata Evelyn Matthei al mundo empresarial”.

Frente a las voces que cuestionan la falta de un relato concreto en la campaña de Evelyn Matthei, Longton sostuvo que lo importante es que el “relato cale profundamente en la ciudadanía. Que haya una consistencia y que eso penetre en la ciudadanía. Creo que eso precisamente ha faltado”.

“Hay que combinar la novedad de las medidas, conjuntamente con la experiencia y la capacidad técnica detrás. Esos elementos, o no han sido valorados lo suficiente, o no se han expresado de manera lo bastante clara o profunda para generar un efecto en la ciudadanía”, analizó Longton.

Incluso, el legislador se aventuró a referirse al tono de la campaña en los últimos días, reafirmando el discurso de que “el adversario está enfrente, no está al lado, sin perjuicio de marcar las diferencias en ideas programáticas como corresponde, pero el adversario está al frente”

En paralelo, también calificó como “desafortunadas” las declaraciones del empresario Nicolás Ibáñez, quién condicionó un eventual financiamiento a la campaña de la derecha a la existencia de una lista única parlamentaria. “Uno no puede plantear algo así sin que se interprete de mala manera. No corresponde decir algo así. Porque pareciera ser que él dice esa frase esperando una conducta determinada de los políticos o de cierto sector político”, criticó.