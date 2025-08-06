Fallece Luis Ortiz Quiroga, referente del derecho penal chileno

El mundo jurídico chileno lamenta la partida de Luis Ortiz Quiroga (1934-2025), reconocido abogado penalista, académico y exdecano (s) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su fallecimiento fue confirmado por la propia casa de estudios, desde donde ejerció una destacada labor docente durante casi sesenta años.

Ortiz Quiroga tuvo una trayectoria marcada por su participación en casos de alta connotación pública y una profunda vocación por la enseñanza del derecho penal. Cercano a la Democracia Cristiana, presidió el directorio de TVN durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y tuvo un papel activo en los debates sobre política criminal y reforma legal.

Figura clave en el derecho penal y mediático defensor

A lo largo de su carrera, representó a personajes y entidades en complejas causas judiciales. Entre ellas, defendió a trece seremis del MOP en el caso sobresueldos, al empresario Isaac Givovich en causas vinculadas a la gestión municipal, y fue defensor del sacerdote Fernando Karadima.

También representó a Endesa Chile en el caso Chispas, a Enzo Bertinelli en la disputa con Corfo, a la familia Contín en el caso Alfa, y fue asesor de Salcobrand en el caso farmacias. Su participación le valió reconocimiento, pero también críticas, por la naturaleza de algunos de sus defendidos.

Una vida dedicada a enseñar

Ortiz Quiroga se tituló como abogado en 1958 y realizó estudios de postgrado en Roma y Nueva York. Desde 1961 fue profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile y también dictó clases en la Pontificia Universidad Católica entre 1974 y 2001.

Su legado académico se reflejó en miles de estudiantes que pasaron por sus cátedras, donde se ganó el reconocimiento como uno de los docentes más queridos y respetados de la facultad. En 2009-2010 asumió como decano subrogante en tiempos difíciles para la casa de estudios.

En 2020, sus colegas del Departamento de Ciencias Penales le rindieron homenaje con el libro La justicia como legalidad, presentado en plena pandemia con la presencia del propio Ortiz Quiroga.

Reconocido por sus pares

El decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, lamentó su fallecimiento, destacando que fue “un exponente de la mejor tradición de los abogados y profesores de la facultad” y recordó su compromiso con los valores del derecho. Como señal de duelo, el estandarte universitario fue izado a media asta.

Luis Ortiz Quiroga fue también presidente del Instituto de Ciencias Penales de Chile entre 2013 y 2017, y tuvo un rol protagónico en las reformas al Código Penal de 2002 y 2014.

En la presentación del libro “La justicia como legalidad”, Ortiz Quiroga resumió su vida con una frase que define su legado: “Sólo se ama lo que se conoce, y la vocación no es sino el amor de hacer, en este caso, enseñar, lo que nos hace felices”.