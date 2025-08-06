Hasta US$25 millones diarios: BC inicia acumulación de reservas internacionales

El Consejo del Banco Central acordó iniciar un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta US$25 millones diarios por un plazo de tres años. El objetivo es cambiar la composición de las fuentes de liquidez internacional del banco, aumentando la proporción de reservas propias.

La medida, según explicó, es parte de una estrategia de gestión financiera que tiene como objetivo reemplazar gradualmente parte de las líneas de crédito vigentes en moneda extranjera por reservas internacionales propias. Esto, sin modificar el actual nivel total de liquidez internacional del banco, que es considerado adecuado para el tamaño y grado de apertura de la economía chilena.

El programa se activará el 8 de agosto de 2025. A partir de esa fecha, el BC comprará hasta US$25 millones diarios a través de una ventanilla dirigida a los participantes del mercado cambiario formal (MCF). Las compras diarias se ejecutarán previo a la apertura del mercado y se liquidarán al tipo de cambio observado, informado al final de la jornada y que es publicado en el Diario Oficial el día hábil siguiente.

De esta manera, el programa contempla compras diarias por hasta US$3 mil 125 millones por semestre. Con esto, el BC espera acumular alrededor de US$18.500 durante los tres años de vigencia del mismo. La medida será revisada cada seis meses, sin perjuicio de que podrá ajustarse si se observan cambios relevantes en las condiciones de mercado, lo cual se comunicará oportunamente.

Para evitar efectos sobre la liquidez en pesos, las operaciones serán esterilizadas mediante la emisión de pagarés descontables del Banco Central (PDBC), en línea con la orientación de la política monetaria.

Según el BC, esta medida es coherente con el régimen de metas de inflación y tipo de cambio flotante. No busca modificar las condiciones financieras ni afectar el comportamiento del mercado cambiario, sino fortalecer la gestión de reservas internacionales como parte de las funciones permanentes del Banco en resguardo de la estabilidad financiera.

Efectos del anuncio

Luego que se diera a conocer la estrategia del Banco Central, el dólar sufrió una fuerte alza ubicándose en $981,35. Esto significó una diferencia de $11,42 en cuánto a la cifra de la jornada anterior.

Según La Tercera, Ignacio Mieres, jefe de análisis XTB Latam, indicó que “esta decisión fue interpretada de forma negativa por los agentes locales, pues implicaría una intervención cambiaria más activa que contiene la apreciación del peso. En consecuencia, el tipo de cambio reaccionó con una fuerte presión compradora, convirtiéndose en el principal catalizador de la volatilidad observada en la sesión”.