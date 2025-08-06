Hiroshima conmemora 80 años del bombardeo atómico y pide abolir armas nucleares

La ciudad japonesa Hiroshima conmemoró este miércoles a las víctimas del bombardeo atómico perpetrado por Estados Unidos hace 80 años, un ataque que dejó unos 140 mil muertos y que fue seguido tres días después por otro bombardeo contra Nagasaki, donde fallecieron otras 74 mil personas.

La localidad realizó un minuto de silencio a primera hora de la mañana en recuerdo a las víctimas y heridos de aquel 6 de agosto de 1945, poco antes de que la Segunda Guerra Mundial llegara a término, y reivindicó un “mundo libre de armas nucleares” para evitar que este tipo de ataques se repitan en el futuro.

El alcalde de Hiroshima, Matsui Kazumi, inició los actos de este miércoles con un discurso en el que destacó el papel de los supervivientes, conocidos como “hibakusha”, y ha pedido “nunca rendirse” para lograr la “completa abolición de las armas nucleares”.

“Debemos hacer que el deseo de abolición nuclear sea el consenso de la sociedad civil”, aseveró durante un evento al que asistieron líderes de más de un centenar de países de todo el mundo, así como supervivientes y activistas.

En este sentido, apostó por el “diálogo” en vez de la “posesión” de armas nucleares, especialmente a medida que aumenta la tensión a nivel geopolítico entre las principales potencias mundiales.

“En algunos países, los responsables políticos incluso aceptan la idea de que las armas nucleares son esenciales para la defensa nacional”, lamentó al tiempo que instó a “adquirir el espíritu pacifista de Hiroshima y debatir un marco de seguridad basado en la confianza”.

Por su parte, el primer ministro del país, Shigeru Ishiba, aseguró que Tokio busca “liderar los esfuerzos a nivel internacional para lograr un mundo sin armas nucleares”, pero evitó nombrar a Estados Unidos de forma directa en relación con el bombardeo.

Aunque Japón se encuentra bajo el paraguas nuclear estadounidense, Ishiba descartó que Washington vaya a “compartir” este armamento, dada la voluntad de Japón de “respetar sus principios”.

“Hace 80 años, una bomba atómica explotó, dejando miles de pérdidas en vidas humanas. Aquellos que sobrevivieron han vivido una agonía que no se puede describir”, dijo según informaciones del diario The Japan Times.

“No debemos repetir nunca el desastre que supusieron Hiroshima y Nagasaki. Es nuestra misión como único país del mundo que ha sufrido ataques nucleares y tenemos que presionar al mundo para lograr que se mantengan los principios de no proliferación nuclear”, aseveró.

La ONU alerta sobre creciente riesgo de un conflicto nuclear

En el contexto de las conmemoraciones, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que justo hoy hace 80 años “el mundo cambió para siempre”. “Miles de vidas se perdieron y la ciudad fue reducida a cenizas. La humanidad cruzó un punto de no retorno, así que hoy recordamos a los que no están y mostramos nuestro apoyo a las familias”, apuntó a través de un comunicado.

“Queremos también honrar a los valientes supervivientes, cuyas voces se han convertido en una fuerza moral para lograr la paz a pesar de que cada vez son menos. Este año también se cumplen 80 años del nacimiento de Naciones Unidas y debemos recordar que fue creada para evitar la guerra y apostar por la humanidad”, añadió.

De todas maneras, Guterres admitió que hoy en día “el riesgo de un conflicto nuclear está creciendo a medida que se erosiona la confianza”. “Las divisiones geopolíticas aumentan, y las mismas armas que trajeron la devastación a Hiroshima y Nagasaki están siendo utilizadas como herramientas de coacción”, lamentó.

“Los compromisos deben llevar a un cambio real que permita reforzar el régimen de desarme global y, en particular, reafirmar la importancia del Tratado de No Proliferación Nuclear”, señaló, al tiempo que instó a “trabajar para erradicar la amenaza de las armas nucleares”.