Jeannette Jara: "El mundo social y el político no pueden estar separados"

La candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, participó de un encuentro con dirigentes sindicales pertenecientes a rubros laborales del mundo privado. En la instancia, la presidenciable escuchó demandas de áreas como la recolección de basura, clínicas privadas, comercio, sistema bancario, cultura, entre otros.

Frente a los trabajadores, la presidenciable afirmó que en lo social, durante su gobierno, pondrá foco principalmente a dos temas: salud y vivienda pública. Junto con ello, Jara hizo un llamado expreso a que el mundo social no se desafecte de la política.

“Para el periodo que viene, espero que el mundo social esté muy activo, muy activo. Porque si hay algo que en verdad dejó como legado el movimiento ‘no más AFP’ es que cuando salió a la calle el tema se puso sobre la agenda, si no estaba en ninguna parte. Hasta el 2015 nos decían que teníamos que casi dar gracias que no se nos había perdido la plata, ¿se acuerdan? Entonces, aquí hay un tema que hay que tener a la vista, el mundo social y el político, a mi entender, no pueden estar separados”, sostuvo.

La abanderada también defendió la gestión del gobierno en materia de empleo, luego de que los presidenciables de derecha les reprocharan la cifra de 141 puestos de empleo creados en un año, según el INE. “Estos últimos días hemos vivido un proceso en el cual se ha levantado una cierta cantidad de eslogans como el de los 141 empleos que realmente son solo miradas tendenciosas de lo que en este país ha pasado”, inició.

“En este país se han recuperado 570 mil empleos y lo que ha ocurrido es que ha ingresado más gente a la fuerza de trabajo que nunca. No sólo se recupero la gente que estaba fuera del mundo de trabajo producto de la pandemia, donde las mujeres fueron las principales afectadas, sino que además hay más fuerza laboral. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que la inflación no es algo que sea indiferente. Y la inflación disminuyó. El punto es que el país está creciendo, el empleo tiene que dinamizarse más, pero decir que se crearon 141 empleos es realmente una falacia y lo digo porque el INE publica sus datos y se crearon más de 100 mil empleos, lo que disminuyó, en este periodo que se está haciendo esta lectura, fue el empleo informal”, prosiguió.

Así, Jara sostuvo que de cara a su eventual administración no hará “promesas falsas”, señalando que dicho objetivo no depende solamente de un cargo, sino de una correlación de fuerzas. Por tanto, llamó a apoyar a las y los parlamentarios que irán bajo la lista del pacto “Unidad por Chile”.

Por último, arremetió contra la derecha: “Estamos en tiempos en los cuales nuestros contrincantes o mis contrincantes, que son los candidatos Kast y Matthei en particular, defienden a un presidente como Bukele (mandatario de El Salvador) que está modificando la Constitución para quedarse más tiempo en el poder. Yo les quiero decir que conmigo eso no va a pasar. No creo que el mundo progresista tenga como alternativa que su liderazgo esté 20 años en el poder y que haya que modificar las constituciones para quedarse. Eso conmigo no va a pasar. Y les quiero dar garantía de aquello porque así como en el mundo sindical tiene que haber renovación, en el mundo político también”.

Así, sostuvo que: “Cuando yo hago política, al menos, trato de resaltar lo que pensamos en común más que en lo que pensamos distinto, porque cuando nosotros resaltamos en lo que pensamos distinto lo que hace avanzar es la derecha. Y cuando la derecha avanza, nuestros derechos retroceden. El riesgo de un gobierno de ultra derecha en este país es que los derechos de las mujeres que tanto ha logrado avanzar y conquistar, retrocedan. Derechos sociales retrocedan. Derechos laborales retrocedan y lo digo con esa claridad porque ellos mismos así lo han planteado”, afirmó.