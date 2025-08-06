La iniciativa educativa PichinCO abre su convocatoria 2025

El Proyecto Asociativo Regional Explora RM Norte, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) de la Universidad de Chile, abrió la convocatoria para participar en PichinCO, una iniciativa educativa que invita a docentes, niñas y niños de 1° a 4° básico a explorar problemáticas territoriales desde la curiosidad, la ciencia y la reflexión.

PichinCO es un pato cuchara que vive en la Laguna de Aculeo y ha sido testigo de los impactos de la crisis hídrica. Junto a sus amigos, lleva a los y las estudiantes por una travesía de aprendizaje donde, a través de un álbum ilustrado con más de 40 láminas coleccionables, actividades experimentales, desafíos grupales y espacios de conversación, busca fomentar el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la conciencia medioambiental.

Las postulaciones iniciaron el 8 de julio y se extenderá hasta el 7 de agosto, los seleccionados durante el año 2025 implementarán “PichinCO: En busca del agua”, abordando la crisis hídrica desde un enfoque territorial, lúdico y explorador. Y en 2026 continuarán con “PichinCO: Un viaje hacia la vida sana”, enfocado en hábitos de vida saludable y bienestar.

Este material se entrega gratuitamente a las comunidades escolares seleccionadas y está diseñado para fortalecer las competencias en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) desde edades tempranas, articulando saberes con pertinencia local y territorial.

Comunas pertenecientes al PAR Explora RM Norte: Independencia, Recoleta, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Colina, Lampa, Tiltil, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, Curacaví, María Pinto, San Pedro, Alhué y Padre Hurtado.

El formulario de postulación y las bases se encuentran disponibles en: https://explora.cl/rmnorte/postula-al-programa-educativo-regional-pichinco