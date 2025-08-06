Osvaldo Rosales: “El salario mínimo no puede darle la espalda a lo que ocurre a nivel de producción, inflación y productividad”

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó hace una semana su equipo económico como parte de una estrategia para consolidar una propuesta programática de centroizquierda. El grupo, está compuesto por Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales, Andrea Bentancor, Nicolás Bohme y Sebastián García.

Este conjunto tendrá plena libertad para formular un nuevo programa, distinto al presentado en las primarias, con énfasis en credibilidad fiscal, inversión, exportaciones y diálogo con el sector privado.

En entrevista con Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el economista Osvaldo Rosales, exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales y miembro de este equipo de expertos, abordó los desafíos de construir un programa de gobierno en una coalición de diez partidos.

Consultado sobre la relación entre el empresariado y la política, el economista calificó como “tremendamente grave” la presión ejercida por empresarios como Nicolás Ibáñez y Juan Sutil sobre las candidaturas presidenciales, señalando que “lo único que hace el señor Ibáñez es explicitar este matrimonio tan perverso entre la política y el dinero”.

A su juicio, estas intervenciones distorsionan la representatividad democrática y condicionan el contenido de las propuestas programáticas: “Hay señores que tienen la capacidad de influir de manera tal sobre las candidaturas que terminan definiendo finalmente el ADN de la candidatura, los contenidos de la misma”.

En relación con la construcción del programa del pacto Unidad por Chile, Rosales señaló que articular consensos entre diez partidos “da cuenta de una alianza política de una amplitud tal que yo no recuerdo una de este tipo en la historia de Chile”. Según explicó, el objetivo es definir “los mínimos que todos estos grupos comparten” para entregar un mensaje de gobernabilidad en un contexto de urgencia social.

De acuerdo al experto, los ejes del programa son “crecimiento económico, seguridad, salud pública y vivienda”. En materia económica, subrayó que “el gran mérito del ministro (de Hacienda, Mario) Marcel ha sido despejar el camino para que la economía (…) pueda efectivamente volver a crecer”.

En ese contexto, citó cifras de inversión proyectadas por la Corporación de Bienes de Capital (CBC), que estiman un stock de proyectos por 49 mil millones de dólares entre 2025 y 2028, más otros 40 mil millones de empresas como BHP, Freeport y Amazon. “Hay condiciones como para efectivamente jugarnos por aprovechar ese ritmo de inversiones”, afirmó.

Asimismo, destacó la necesidad de “agilizar la tramitación ambiental y sectorial de grandes proyectos, destrabar los proyectos de inversión, racionalizar los permisos sectoriales” y avanzar hacia ventanillas únicas para facilitar la inversión. A su parecer, estas medidas permitirían que “la economía retome niveles de crecimiento muy superiores al 3% y eso va a tener un efecto en el empleo que es bastante significativo”.

En el ámbito laboral, defendió el concepto de “ingreso vital” como alternativa al salario mínimo, explicando que “el salario mínimo no puede darle la espalda a lo que está aconteciendo con el nivel de producción, con la tasa de inflación y con el nivel de productividad”. Por ello, propuso complementar el salario con prestaciones como la asignación familiar, el bolsillo electrónico y el subsidio único familiar, para “cerrar la brecha entre lo que está percibiendo la familia y su canasta básica”.

En lo que respecta a las pymes, planteó fortalecer su rol, inspirándose en modelos como el de Barcelona, donde se promueve su participación en compras públicas mediante consorcios y cooperativas. “Eso también puede tener una expresión regional, y seguramente los gobiernos regionales van a estar muy interesados en que esa red de interacción pueda irse completando”, señaló.

A su vez, el enfoque social del programa lo caracterizó como una propuesta de profundización de derechos, con énfasis en salud pública, reducción de listas de espera y mejora en la atención primaria. El economista utilizó una analogía musical para describir el proceso programático de su equipo de trabajo. Lo definió como una orquesta en etapa de ensayo: “No llega cada intérprete con su instrumento (…) hay que ensayar para no desafinar. Bueno, nosotros estamos en la etapa de ensayo”.

En ese contexto, elogió el liderazgo de Jeannette Jara, comparándola con el director Herbert von Karajan: “Es muy clara, es muy asertiva, muy cordial, pero cuando define la tarea es muy precisa en acotarla y en exigir la responsabilidad y el cumplimiento”.

De igual forma, reconoció que el tiempo apremia: “No tenemos un año o año y medio como han tenido otras candidaturas”, y anticipó que el programa deberá estar definido antes del 18 de agosto, cuando se inscriban oficialmente las candidaturas presidenciales y parlamentarias.