Primer condenado por femicidio lesbofóbico en Chile recibe pena de 15 años de cárcel

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal condenó hoy a 15 años y un día de pena efectiva a Cristofer Arnoldo Pino Pino por el asesinato de Sandra Almeida Lizama, tras querella impulsada por la abogada del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Claudia Castañeda, quien actuó en representación de la familia.

La histórica sentencia fue dictada en forma unánime por la presidenta del tribunal, Doris Ocampo Méndez, junto a la jueza Rossana Costa Barraza y la magistrada integrante Katrina Chahín Ananías.

“Si bien, la familia y el Movilh aspirábamos a cadena perpetua, lo cierto es que se trata de la primera condena por femicidio lesbofóbico en Chile, lo cual sienta un buen precedente para las mujeres diversas. En ocasiones anteriores, los asesinatos lesbofóbicos nunca habían sido considerados como femicidio, ni crímenes de odio en razón de la orientación sexual”, señaló Castañeda.

Precisó que el hecho de que la “pena deba cumplirse en su totalidad, sin posibilidad de reducción por buen comportamiento o beneficios penitenciarios, es una buena señal para paliar en algo el daño causado y que mantuvo a toda una familia severamente afectada. A la pena se añadieron además 541 días de cárcel por microtráfico”

Los hechos ocurrieron el 27 de noviembre de 2023, cuando Sandra conversaba con una amiga en un pasaje de la calle San José de la Sierra, en la comuna de Lo Barnechea. En ese momento, llegó el agresor.

“Al notar la presencia de la víctima en el lugar, el acusado se detuvo y comenzó, como era su costumbre, a proferir insultos, gritándole frases como ‘vieja maricona concha de tu madre, contigo me voy a desquitar’ y ‘maricona c…, tú eres débil’. Posteriormente, le propinó un fuerte golpe en la cabeza, derribándola al suelo. La amiga que acompañaba a la víctima intentó intervenir, pero también fue agredida por el acusado, por lo que fue en busca de auxilio”, relató el Movilh.

Minutos después, el agresor “abandonó el lugar para ir en búsqueda de un objeto contundente (un fierro) con el cual continuó golpeando a Sandra con la clara intención de causarle la muerte. La golpeó hasta dejarla inconsciente, con un fuerte sangrado en la cabeza, para luego darse a la fuga. Debido a esta brutal agresión, varias personas se congregaron en el lugar, entre ellas la hija de la víctima, quien encontró a su madre moribunda”, recordó la organización.

La víctima fue trasladada de urgencia en una ambulancia a la Clínica Indisa, donde permaneció en coma durante seis días, falleciendo el 2 de diciembre de 2023.