“Pymes políticas”: expresidente Frei culpa a partidos de la falta de crecimiento económico en Chile

La Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile conjunto a la empresa KPMG llevaron a cabo esta jornada el seminario “Chile: Crecimiento e inversión. ¿Pensemos en grande?”. Una instancia que contó con la presencia de figuras como el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle; el exministro de Hacienda, Eduardo Aninat; la presidenta de COPSA, Gloria Hutt; y el expresidente de la CPC, Juan Sutil.

El foco de la actividad estuvo en debatir medidas para recuperar la senda del crecimiento económico del país. Uno de los análisis más lapidarios fue el del expresidente Frei, quién cuestionó el rumbo que ha tomado Chile en la última década y quién, además, apuntó como responsable al mundo político.

“¿Cuántos años llevamos por allá abajo? Menos de 2% promedio, en 10 años. ¿Tenemos una próxima salida rápida? Después de las elecciones de noviembre y diciembre lo sabremos”, partió la intervención del exjefe de Estado en la instancia de diálogo.

Afirmando que el objetivo debe ser mejorar las cifras de crecimiento, Frei culpó de la situación actual a lo que llamó las “pymes políticas”. “¿Cuál es el problema del crecimiento? Porque aquí en Chile siempre tenemos un culpable del asunto. Los primeros a quienes le echan la culpa son a los empresarios. Esa es la verdad. Después a los inversionistas, después a los emprendedores”, planteó.

“¿A cuál de todos esos le echamos la culpa? Yo se la voy a echar hoy día a las pymes políticas. Porque en Chile no hay partidos políticos. En Chile hay pymes políticas. Tenemos 24 partidos en el Parlamento. Puede ser que el día 18 de agosto, cuando se presenten todos los candidatos, aparezcan casi 30 partidos. Como 15 o 20 candidatos presidenciales. El gran negocio es ser candidato presidencial cada cuatro o cinco años”, reflexionó Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El análisis del democratacristiano fue duro al indicar que “por eso la gran crisis de Chile es una crisis política”. “Y si no la resolvemos, no vamos a avanzar, no vamos a lograr el avance, ni el crecimiento, ni el desarrollo, ni nada de lo que hemos hechos y que se nos pueda ocurrir”, afirmó.

“El Congreso Nacional es fundamental. Si no hay un buen gobierno y un buen Congreso, los países no avanzan”, expuso Frei en su presentación, quién apuntó en su diagnóstico a fortalecer las exportaciones y a invertir en infraestructura para ese fin como un camino para el desarrollo.

“Debemos estimular el comercio exterior de Chile, es la única manera de crecer, pero necesitamos infraestructura, puertos de gran escala, el 95 % de esas exportaciones salen por ahí. Volvamos al mundo. No es fomentar la demanda interna”, Eduardo Frei. Puedes seguir seminario en… pic.twitter.com/Bz2tyIuYIM — FEN U. de Chile (@fenuchile) August 6, 2025

En su turno en el panel de conversación, la también exministra Gloria Hutt profundizó en la evaluación sobre el sistema de concesiones y obras públicas en el país para contribuir en la reactivación de la economía. Para ello, dio de ejemplo la cantidad de proyectos en pausa y que esa inversión, que calculó en 10 millones de dólares, se traduzca en incentivos para la economía.

“Para contar con la infraestructura, lo que pensaría que es necesario es una fuerza de tarea especial. Con la institucionalidad que tenemos, independientemente de que haya un acuerdo transversal político, es difícil que las cosas avancen a la velocidad que tendrían que avanzar para que esos 10 millones de dólares se transformen en actividad económica, en que llegue efectivamente la inversión, que haya empleo, que empiecen a moverse las obras, que se active la construcción”, explicó

En la misma línea, el exministro Eduardo Aninat se refirió a “costos ocultos” en la política en materia de economía. “El lobby, la audacia y presión continua hacia los ministros sectoriales, para desviarse de un programa que ha sido bien medido, identificado y que tiene consenso. Pero cuando llega la hora de la votación, por los recursos o beneficiarios, en tal lado se le dice no te voy a dar los votos, sobre todo las pymes políticos lo hacen, si no me aseguras que esos beneficiarios no se extiendan a esto y a esto. Eso se llama una filtración no deseada, ineficiente, en economía política”, cuestionó.

Por su parte, Juan Sutil respondió a la pregunta sobre el futuro y las políticas públicas a tomar para mejorar la economía, y enfatizó en “las condiciones habilitantes”. “No podemos pensar que si queremos mirar al futuro, no podamos hacer las políticas públicas que condicionen la habilitación para que el país y los empresarios, que son los que hacen junto a sus trabajadores el desarrollo, no tengan esas condiciones habilitantes para volver a poner a Chile en marcha y volver a levantar este país”, comentó.

Revisa el seminario completo a continuación: