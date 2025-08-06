¿Se acerca el fin de la guerra en Ucrania? Enviado especial de Trump y Putin sostienen nueva reunión

En medio de la cuenta regresiva impuesta por la Casa Blanca al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que detenga su ofensiva en Ucrania, el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió este miércoles con el mandatario ruso en el Kremlin, en un último intento por alcanzar algún tipo de acuerdo que permita frenar la guerra.

La reunión, que se extendió por tres horas, ocurre a tan solo dos días del vencimiento del ultimátum de Washington: o Moscú avanza hacia un cese de hostilidades o se enfrenta a una batería de sanciones y aranceles del 100%.

La visita fue descrita como “útil y constructiva” por funcionarios rusos, pero hasta ahora, desde el Kremlin no se han dado señales claras de que estén dispuestos a ceder ante las presiones. Las imágenes de la televisión estatal mostraron el inicio del encuentro con un firme apretón de manos entre Witkoff y Putin, bajo la atenta mirada de Yuri Ushakov, consejero presidencial ruso. Más temprano, Witkoff fue recibido en el aeropuerto por Kirill Dmitriev, alto negociador económico del Kremlin, y ambos dieron un paseo por el parque Zaryadye a pasos de la Plaza Roja.

En todo lo que va del año, esta ha sido la quinta reunión entre Witkoff y Putin, todas las anteriores terminaron sin resultados concretos. En esta ocasión, se intentó obtener un gesto mínimo que permita frenar la guerra que ya supera los tres años. Medios rusos y estadounidenses coinciden en que el Kremlin evalúa una posible moratoria a los ataques aéreos sobre Ucrania, pero sin llegar a declarar un alto el fuego total. Una propuesta parcial que, de concretarse, ofrecería cierto alivio, pero aún insuficiente para las demandas de Kiev y Washington.

La presión de Trump ha ido en aumento. El fin de semana pasado, el presidente estadounidense anunció el reposicionamiento de dos submarinos nucleares como advertencia al Kremlin, en respuesta a los comentarios amenazantes de Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. No obstante, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, desestimó la relevancia de Medvedev, asegurando que sus declaraciones “no son un factor decisivo”.

La prensa internacional especula que la amenaza del despliegue nuclear buscaba reforzar la posición negociadora de Witkoff antes de su visita. Pero, si bien desde Moscú se califica el diálogo como importante, Putin no parece estar dispuesto a ceder ante la principal demanda de Trump: detener los ataques y aceptar un alto el fuego. Al menos, así ha sido hasta ahora.

Posiciones mutuamente excluyentes

Las condiciones que plantea el Kremlin para detener la guerra son claras, pero inaceptables para Ucrania. Exigen la retirada de tropas ucranianas de cuatro regiones ocupadas, la suspensión del suministro de armas occidentales, el cese de la ley marcial y la celebración de elecciones en Ucrania en un plazo de no más de 100 días. Además, se plantea un tratado que obligaría a Ucrania a abandonar su aspiración de unirse a la OTAN, declarar su neutralidad, reducir sus Fuerzas Armadas y reconocer el idioma ruso como oficial. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondió con firmeza que jamás reconocerá la soberanía rusa sobre territorios ocupados ni aceptará condiciones impuestas bajo la amenaza.

Aranceles a terceros y nuevos mercados

Trump, mientras tanto, mantiene su estrategia de presión máxima. Amenazó no solo con sanciones a Moscú, sino también con aranceles secundarios a países que importan energía rusa, especialmente India y China. Este miércoles, la Casa Blanca ya concretó una primera medida: un nuevo arancel del 25% a las exportaciones indias, que se suma al ya vigente 25% desde el 1 de agosto. El líder republicano acusa a India de “alimentar la maquinaria de guerra rusa” al comprar grandes volúmenes de petróleo y revenderlos con ganancias. En su red Truth Social, el presidente fue aún más duro: “No les importa cuántas personas mueren en Ucrania”.

India, sin embargo, se ha mantenido firme. Su gobierno declaró que la cooperación energética con Rusia es estratégica y no negociable. Hoy, entre el 35% y 40% de sus importaciones de crudo provienen de Rusia, frente a solo un 3% en 2021. Las tensiones entre Washington y Nueva Delhi aumentan, justo cuando las negociaciones comerciales bilaterales siguen estancadas.

China, por su parte, también sigue comprando energía rusa y proveyendo componentes utilizados en drones y armas. Aunque la retorica de Trump ha cambiado a un tono más diplomático con sus pares chinos, buscado mantener abiertas las negociaciones con Beijing, funcionarios del Tesoro advirtieron a sus homólogos chinos que podrían enfrentar sanciones si no detienen estas compras.

En paralelo, Rusia intensificó sus esfuerzos por diversificar sus rutas comerciales. Un reciente cargamento de nafta fue enviado por primera vez a Vietnam, desafiando las sanciones occidentales y demostrando que el Kremlin aún tiene margen de maniobra.

Pero la preocupación internacional no se limita al conflicto en Ucrania. Esta semana, Rusia anunció que levanta la moratoria autoimpuesta al despliegue de misiles con capacidad nuclear de alcance medio y corto. Se trata de un gesto de ruptura con lo que quedaba del tratado INF, y que vuelve a encender las alarmas de una nueva carrera armamentista. El Kremlin declaró que ya no está limitado en dónde puede ubicar este tipo de armamento, y que cualquier decisión al respecto será tomada de forma confidencial, dada su “naturaleza militar”.

La presión hace efecto… o no

Este viernes, la Casa Blanca debería anunciar nuevas sanciones a Rusia si no hay avances. Trump anunció que tomará la decisión tras conocer los resultados finales de la visita de Witkoff.

Expertos coinciden en que la visita del enviado especial puede ser el último intento de salvar las apariencias diplomáticas, pero difícilmente marcará un giro sustancial en la guerra.

Sin embargo, en la Casa Blanca parece que el optimismo ha vuelto. Trump se pronunció a través de su cuenta en Truth Social, donde calificó el encuentro como una “altamente productiva reunión” y aseguró que “todos están de acuerdo en que esta guerra tiene que terminar”. Además, aseguró que “se lograron grandes avances” y confirmó que ya ha informado de lo conversado a varios de sus aliados europeos. Su declaración refuerza la idea de que la Casa Blanca busca presentar la visita de Witkoff como un paso positivo, aunque los detalles concretos del supuesto progreso no han trascendido aún.

Pero lo que si han recogido diversos medios estadounidenses es que Putin le habría dicho a Witkoff que le gustaría reunirse con Trump en algún momento. Después de que Witkoff le transmitiera el mensaje, Trump dijo que estaba dispuesto a reunirse la próxima semana si eso pudiera conducir al fin de la guerra en Ucrania. El magnate republicano también habría planteado su intención de entablar una reunión en la que participarán él mismo, Putin y Zelensky.

Zelensky, por su lado afirmó que Rusia se muestra ahora más inclinada hacia un alto el fuego, pero lo principal es que “no nos engañen a nosotros ni a Estados Unidos”.

A través de su cuenta en X, el presidente ucraniano recalcó su postura: “Nuestra posición conjunta con nuestros socios es absolutamente clara: la guerra debe terminar. Y debe ser un final honesto”.

Asimismo, el mandatario confirmó que los líderes europeos también participaron en la conversación. “Les agradezco a cada uno de ellos su apoyo. Discutimos lo que se anunció en Moscú (…). Ucrania defenderá sin duda su independencia. Todos necesitamos una paz duradera y fiable. Rusia debe poner fin a la guerra que ella misma inició. Gracias a todos los que apoyan a Ucrania”, sentenció.