Sebastián Gallardo y los 15 años de We Are The Grand: "Estamos en sintonía con que la música tiene que ser lo más importante"

Los últimos años han sido álgidos para We Are The Grand. Durante este tiempo, la banda nacional —formada por Sebastián Gallardo, Fernando Lamas, Sebastián Lira y Benjamín Galdames— ha preparado una serie de recitales que, en diversos formatos, han hecho brillar las distintas aristas de su repertorio.

“Hemos hecho muchos conciertos bien distintos, temáticos, cosas que nunca habíamos hecho antes”, comentó a nuestro medio Gallardo, voz y guitarra del grupo. “Tocar un disco completo, después otro, o hacer un show con un repaso de toda la historia de la banda, desde el primer EP y con canciones en inglés, que no tocábamos, no sé, hace siete, ocho años atrás”.

Una búsqueda que, sin embargo, hoy toma una doble significancia en el marco de las celebraciones por los 15 años de vida del proyecto. Es en ese contexto que los chilenos se encuentran afinando los detalles finales para aterrizar este jueves 7 de agosto en la Sala Master de Radio Universidad de Chile con una presentación que no solo reversionará 18 de los temas más significativos de su repertorio, sino que también contará con la presencia de múltiples invitados sobre el escenario.

“Siempre es muy bonito cuando la música que uno hace adquiere un color, un ribete distinto en la interpretación de otros músicos, y eso es lo que se ha ido dando”, confesó Gallardo en torno a estas colaboraciones, marcadas por una variedad de estilos que va desde Javier Barría a Shirel, Fran Quintero, y Negro Medel junto a Pato Brass. Estos últimos, dos de los integrantes de la banda de cumbia Tomo Como Rey.

“No es sólo ensayar repertorio, sino que es inventar las nuevas versiones de todas estas canciones“, expresó sobre las dificultades propias de un proceso como este. “Ahí van apareciendo cosas súper interesantes y que a uno lo van reencantando con ciertas canciones que quizás teníamos medias olvidadas o que no nos gustaba tanto tocarlas, pero este nuevo formato cambia todo”.

“Creíamos que esta era una buena instancia para poder hacer eso. Muchas veces hemos tenido invitados en tocatas nuestras, pero nunca tantos en una. Y además que la Sala Master es un lugar súper bonito. Por mi parte he ido a hartos conciertos, pero nunca hemos tocado ahí. Se da un ambiente muy cálido u acogedor, y una sintonía con la gente que también es súper bonita. En el fondo, estaremos todos en un espacio, juntos y disfrutando de la música que va saliendo. Es como estar tocando en un living, súper acogedor“, valoró sobre esta instancia.

La retrospectiva de los 15 años

Esa vuelta al núcleo de las canciones también ha sido una motivación para mirar la historia del grupo en retrospectiva. Una reflexión que deja como conclusión varias gratitudes y aprendizajes que toman forma a una década y media de iniciado el viaje musical de We Are The Grand.

“El proceso de irse hacia atrás y empezar a indagar en todo esto también ha hecho que afloren un montón de recuerdos e historias que nos han hecho darnos cuenta que han pasado muchas cosas durante estos 15 años, de las cuales estamos muy contentos y agradecidos de haber vivido“, valoró Gallardo.

Entre ellas, la posibilidad de tocar y grabar en varias ciudades del mundo. “Me acuerdo que soñábamos con tocar en lugares de Santiago y se nos hizo muy fácil poder acceder a ello y que la gente se empezara a sumar también. Luego nos fuimos a vivir a Inglaterra, estuvimos allá prácticamente un año tocando, cuando la banda estaba recién formada. Hicimos el recorrido inicial de aprendizaje allá, presentándonos en un montón de lugares”, compartió la voz de la banda.

“Un poco más adelante, entre 2014 y 2015, tuvimos la posibilidad de, cuando empezamos a hacer música en español, ir a grabar el disco ‘Volver’ a Los Ángeles, en California. Estuvimos como 40 días allá, en un estudio que era increíble, donde grabó Pearl Jam, John Lennon… Mientras estábamos en el estudio, al lado estaban los Red Hot Chili Peppers grabando”, rememoró.

Todo, sin contar las relaciones que han cimentado con México: “Hemos ido muchas veces, e incluso un tiempo, en el 2018, estuvimos viviendo allá hartos meses, también recorriendo montones de ciudades que nunca pensamos que íbamos a recorrer. Nunca imaginé conocer Tijuana, por ejemplo, e ir a tocar allá. Y también dentro de Chile hay muchos lugares que al menos yo, y creo que los chiquillos también, hemos conocido gracias a la música. Yo soy del sur, de Llanquihue, en la X Región, y nunca había ido a Arica, Iquique, o Talca, por ejemplo. Ciudades en las que me ha tocado ir un montón de veces ahora, con la banda“.

En términos de industria, el cuarteto igualmente ha podido recopilar enseñanzas cruciales para la mantención del grupo: “Cuando partimos éramos bastante chicos, teníamos 20 años. Y dedicarnos a la música no fue una decisión como tal, sino que más bien teníamos muchas ganas de hacer música, salir a tocar y comerse el mundo, como se dice por ahí”, afirmó Gallardo entre risas.

“Poco a poco fuimos aprendiendo que el camino de la música o de hacer arte, de vivir de algo artístico, es difícil. Me parece que en todos lados, no solo en Chile, sino que en todos los países, al menos los que yo conozco. Entendimos que era muy bueno y sano complementarlo con otras actividades dentro de la música que también nos permitieran tener cierta estabilidad. Un trabajo del día a día, aparte de simplemente tener la banda”, ejemplificó.

Dinámica que, pasados 15 años, ya está establecida. “Los cuatro nos dedicamos 100% a la música, pero no solo a la banda. Yo igualmente soy productor musical, con el Fer tenemos un estudio. El Benja y el Seba también se dedican a actividades relacionadas a la música. Al final, generamos un ecosistema en donde las distintas cosas que vamos haciendo se van complementando y potenciando“, comentó.

Considerando todo lo anterior es que Gallardo reconoce con claridad cuál es el factor más importante a la hora de sostener la chispa encendida durante todo este tiempo: “A pesar de que como en todo hay momentos difíciles, de dudas, y otros muy bacanes también, siempre estamos los cuatro en sintonía y de acuerdo con que la música tiene que ser lo más importante. Siempre tenemos que estar tratando de crear música que, primero, a nosotros nos emocione, nos pare los pelos. Y que ojalá eso se le transmita y conecte con la gente de la misma manera”, concluyó.