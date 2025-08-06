Sergio Lavandero: "Sin ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, no hay desarrollo de Chile"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor Sergio Lavandero, director del Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), se refirió al impacto económico y social de las enfermedades no transmisibles (ENT) en América del Sur, a propósito de un reciente informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Dentro de este grupo de enfermedades está el cáncer, la enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, entre otras. “Desde el punto de vista de salud pública son la primera prioridad, porque lo que tienen de particular es que son incurables. Segundo, se desarrollan muy silenciosamente (…) y ahí es donde viene el tremendo dilema, hoy día de $100 que gastamos para salud, prácticamente una mayoría, 90% lo destinamos a tratar enfermedades que son incurables, que tienen un tremendo impacto en la calidad de vida de las personas y consecuencias también económicas”, señaló el también Premio Nacional de Ciencias 2022.

Lo que se observa en el informe de la OPS es que “en América Latina hay problemas, sobre todo globales porque habla de que el 78% de la gente de Latinoamérica muere de estas enfermedades, que lo sabemos, pero también del tremendo impacto que tiene en la economía (…) si nosotros (Chile) no tuviéramos estas enfermedades durante 30 años cada año nuestro PIB aumentaría un 4%”, detalló el profesor y senador universitario de la Universidad de Chile.

Respecto al impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en esta materia el doctor Lavandero dijo que dejó “tsunami de enfermedades crónicas, porque durante ese periodo mucha gente no pudo ser diagnosticada de cáncer, no pudo ser tratada a tiempo de cualquiera de estas enfermedades, por lo tanto, hoy día hablamos aparte del impacto que ya tenían, más encima de un stock acumulado de estas enfermedades importantes”.

Ahora, si bien las enfermedades no transmisibles tienen factores genéticos, explicó el profesor, también tienen factores modificables que dependen de cada persona: “Primero, el fumar, ¿qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Qué nivel de actividad física realizamos? Y uno muy novedoso, que solamente el año pasado o el año antepasado conocimos, son las horas de sueño. Esos factores dependen de nosotros”.

Sumado a lo anterior, Lavandero aseguró que hay que diferenciar lo personal de lo colectivo. En lo segundo, enfatizó en que es necesario tener políticas públicas en salud y evidencia científica. “Hoy día se requiere para esto una investigación que llamamos trans y multidisciplinaria, porque estos problemas son tan complejos que ya no solamente los podemos abordar del punto de vista médico, se requiere, por ejemplo, el auxilio de las ciencias sociales y otras disciplinas. A veces no nos damos cuenta y es necesario también tener una red de colaboración internacional y por eso esto es lo que se llama investigación por misión”, señaló el doctor.

Sobre los esfuerzos de Estado para enfrentar la problemática, el experto afirmó que ve el vaso medio lleno, porque “efectivamente nosotros hemos hecho un progreso notable en la investigación comparado desde cuándo partimos, hoy día tenemos programas de investigación, tenemos universidades que están consolidadas internacionalmente como la nuestra, tenemos centros de excelencia”.

“Ese es el lado positivo, pero también tenemos preocupaciones o desafíos para el mañana, por ejemplo, el asegurar el financiamiento de estos centros de excelencia que han mostrado sistemáticamente una trayectoria, porque las enfermedades crónicas no se van a terminar en 10 años, son incurables, requieren esfuerzos que son de largo plazo. El cambio climático también, no lo vamos a superar en 10 años que son el ciclo de vida. Por lo tanto, tenemos como estado pendiente varias cosas, una de ellas es, precisamente, tomarnos en serio que sin ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, no hay desarrollo de Chile“, agregó.

De esa manera, el doctor llamó a tomarse en serio el presupuesto en salud. “Teníamos un 0,39, en el ministerio estaban muy contentos porque quedamos en 0,40, 0,41, pero la aguja no se mueve de esa manera y tenemos desafíos, tenemos oportunidades. Yo soy optimista en esto, pero sobre todo para lo que viene para adelante yo creo que hay que hacer cosas distintas”, planteó.

“No es un gobierno de turno cada cuatro años que mágicamente se le ocurre algo en estas áreas, necesitamos solución de largo plazo, Estado”, añadió Lavandero.