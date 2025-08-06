"Traición de principios": Frei Ruiz-Tagle critica respaldo de la DC a Jeannette Jara

Durante su participación en el seminario “Chile: crecimiento e inversión. ¿Pensemos en grande?”, organizado por la Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y KPMG, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió con dureza a la decisión de la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC) de apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), representante del pacto de centroizquierda Unidad por Chile.

Con tono crítico, el exmandatario aseguró: “Muchos me han preguntado en estos días, y aprovecho esta audiencia que me ha invitado para hacer una declaración: el Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa, una alternativa a los extremos políticos, y hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales”.

Frei Ruiz-Tagle, quien lleva casi 70 años como militante de la DC, fue enfático al señalar que no abandonará el partido pese a su desacuerdo. “Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he pertenecido toda mi vida”, afirmó.

El exjefe de Estado recordó su trayectoria política, destacando que ocupó todos los cargos de representación popular, incluyendo la presidencia del partido y de la República. “No voy a abandonar estos ideales fundacionales, porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás y volver a la senda de los acuerdos, del compromiso y de la prosperidad. Eso es lo que voy a hacer en los próximos años”, concluyó, reafirmando su postura frente al rumbo que ha tomado la DC.

El evento, que abordó temas económicos y de inversión, sirvió como plataforma para que Frei Ruiz-Tagle expresara públicamente su disidencia con una de las decisiones más controversiales de su colectividad en los últimos tiempos.