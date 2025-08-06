Trump toma distancia de eventual ocupación israelí de toda la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse abiertamente sobre un posible apoyo de Washington al plan de ocupación de Gaza anunciado por las autoridades israelíes, indicando que esta decisión “dependerá en gran medida de Israel“.

“La verdad es que no puedo decir nada. Eso dependerá en gran medida de Israel”, respondió Trump al ser consultado sobre la ocupación del enclave palestino, asegurando que desconocía la “sugerencia” del Ejecutivo israelí al respecto.

El mandatario estadounidense afirmó que estaba centrado en la distribución de ayuda humanitaria, destacando que “Estados Unidos ha entregado 60 millones de dólares para suministrar alimentos” a la población de Gaza, que “obviamente no está muy bien alimentada”.

En esa línea, se mostró convencido de que “Israel nos va a ayudar tanto en términos de distribución como económicos“, y añadió que también contaba con la colaboración de “países árabes” en esta tarea.

Estas declaraciones se produjeron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiterara este martes su intención de cumplir los objetivos de la ofensiva militar, durante una visita a una base del Ejército en Tel HaShomer, cerca de Tel Aviv. Entre dichos objetivos, Netanyahu destacó “vencer al enemigo“, liberar a los rehenes y garantizar que “Gaza nunca vuelva a ser una amenaza para Israel“.

Más tarde, Netanyahu confirmó que mantuvo una reunión de tres horas con altos mandos militares, en la que el jefe del Ejército presentó opciones para la continuación de la campaña militar en Gaza.

Se espera que esta semana el gabinete de guerra israelí se reúna para decidir una posible expansión de la ofensiva, en un contexto en el que medios israelíes ya anticipan que el objetivo podría ser la ocupación total del territorio costero palestino.