"Aprender la historia escrita en los textiles": la artista Javiera Asenjo inaugura exposición sobre las gasas precolombinas

Balmaceda Arte Joven Metropolitana inaugura este jueves la muestra titulada “Para intentar escuchar a través de los pequeños vacíos”. Las obras, bajo la autoría de las artistas Javiera Asenjo, Ana María Rojas y Amaranta Úrsula Espinoza exploran el patrimonio cultural de técnicas vinculadas al tejido precolombino.

La cita de hoy, 7 de agosto, será a las 18:30 horas en Av. Pdte. Balmaceda N° 1215. El acceso a la exposición es liberado, sin previa inscripción y estará abierta a visitas hasta el 27 de septiembre.

La artista textil, Javiera Asenjo, explica que las obras se articulan como un espacio paralelo a la investigación y producción del libro “Manual de gasas precolombinas” que se lanzó a principios de este año. “En el proceso de ver tantas piezas, leer textos, tejer, pasar horas dibujando a una se le van despertando imaginarios o ideas” comenta la educadora e investigadora en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile. Y -relata- que “decidimos tranquilizar ese proceso creativo, dejarlo en pausa y llevarlo a la exposición para que acá puedan aparecer”.

La tejedora describe que pensaron en una “muestra donde abrimos un tiempo espiral”. ¿Qué nos pasa en el presente cuando vamos al pasado? Es una de las interrogantes que se presentaron en la redacción del texto. “Entender que los textiles que podemos ver ahora son objetos que están en el presente, más allá de que fueran creados hace miles y miles de años, y por ende tienen una capacidad de informarnos” afirma Javiera Asenjo. Y por esta razón, destaca que “ese pasado no está muerto, no es lejano y no está fijo, sino que es algo que puede seguir reactualizándose”.

En la exposición podrán observar piezas terminadas y se verán las muestras textiles que la propia Asenjo tejió para el libro. “Y algunos otros como procesos de archivo, fotos y textos, para abrir o compartir esas cosas hermosas que nos encontramos en la investigación, pero que no entraron en la publicación porque uno tiene que acotarse a números de páginas, temáticas, objetivos y metodologías. Es tanta información en este mundo que cada vez que uno busca, encuentra un artículo y aparece algo interesante, otra imagen o la iconografía aparece de otra manera” cuenta la artista.

“Leer tejiendo”

Las gasas precolombinas, corresponden a un tipo de tejido dentro de la abundante y diversa tradición textil desarrollada por las culturas Andinas. Fueron tejidas principalmente en la costa de Perú, desde el Horizonte Temprano (1.600 – 400 a.C) y hasta el Período Intermedio Tardío (900 – 1450 a.C.). Si bien los tejidos de gasa precolombinos han aparecido en menor cantidad de ejemplares a lo largo de la historia de la arqueología peruana respecto de otras estructuras, son reconocidos por su belleza y complejidad estructural.

“La primera vez que los vi, fueron los tejidos de Paulina Brugnoli y me llamaron mucho la atención”, recordó Asenjo. Y lo que marcó sus siguientes pasos fue que tuvo la oportunidad de viajar en un par de ocasiones a Perú y observar la mayor colección de gasas Chancay.

“Cuando visité el Museo AMANO de Lima quedé súper maravillada, encantada y apasionada de estos textiles . Eso fue en el verano de 2020, después me armé una residencia autogestionada durante el año 2022 para estar un mes en Lima y poder, específicamente, estudiar los tejidos de gasa” describe Asenjo.

La mayoría de las piezas que hoy podemos conocer son de un blanco crudo natural. Esta tendencia monocroma le otorga un protagonismo a la estructura del tejido donde las texturas, formas o figuras aparecen en el espacio vacío. Así, las aperturas en el tejido generan unidades mínimas, como gotas de vacío que al ser organizadas en el espacio crean formas y figuras.

En el libro “Manual de gasas precolombinas” se lee lo siguiente:

Durante los muchos minutos en que estamos tejiendo, tocando los hilos, las herramientas de madera, y observando los colores, se despierta una escucha de los materiales, de su historia, de la memoria que cargan, y la pregunta por su pasado empieza a aflorar.

Según la artista textil, la inquietud de los tejidos de gasa está dentro de algo mayor como es la tradición en Latinoamérica. “Hay una fascinación también entre las personas que observamos y que vamos metiéndonos en el mundo de los textiles precolombinos…¡Te atrapan! Porque son muy lindos y complejos, en diferentes sentidos, y dentro de esas ganas de aprender sobre la historia de este territorio que nosotros habitamos. Y como esa historia está en los tejidos, ya sea en el sur o en el norte, es que existe ese reconocimiento: los textiles son textos” explica.

El manual ha sido escrito e ilustrado para que personas interesadas puedan conocerlas y tejerlas. Y desarrolla una explicación paso a paso de diversas variantes estructurales, comenzando por las más sencillas y luego avanzando a las complejas. Por esta razón, la recomendación es “leer tejiendo”.

“De la manera más sencilla posible, ése era el foco. Para que las personas interesadas la puedan entender y tejerla de una manera clara. Algo que no estaba presente en la literatura que revisé porque era literatura en inglés o los tejidos son difíciles de describir…” explica Asenjo.

Por eso destaca los dibujos y gráficas para dar una materialidad a la palabra que puede ser abstracta. “Si pensamos que la urdimbre son los huesos del tejido, estos huesos se están moviendo entonces para poder guiarnos es que hicimos estas pistas” agrega.

La artista Javiera Asenjo está de paso por Chile para la inauguración de la muestra, pero luego regresa a Brasil donde está viviendo y coordinando la reciente venta de la segunda edición del libro. En ese contexto, recuerda cuando se lanzó la primera edición: “Me di cuenta que hay muchas personas con ganas de conocer y eso me dio alegría porque quieren aprender de los tejidos antiguos”.

Y no solo por un interés personal, sino que -lamenta- “las prácticas textiles se están perdiendo en los territorios”.

*FOTO PORTADA. Pieza T423, fragmento textil, Museo Chileno de Arte Precolombino.