Aranceles de Trump entran en vigor: la mayor alteración del orden económico en décadas

El presidente de Estados Unido, Donald Trump, dio un paso decisivo en su política comercial al imponer una nueva serie de aranceles a sus múltiples socios económicos. Esta medida agravó las tensiones globales y representó uno de los cambios más significativos en el orden económico internacional en décadas.

Esta estrategia marcó un punto de inflexión después de meses de idas y vueltas en la aplicación de los llamados aranceles “recíprocos”, así como de intensas negociaciones bilaterales que, en algunos casos, lograron evitar incrementos aún mayores. Trump y su equipo económico defendieron estas medidas y destacaron que hasta entonces generaron más de US$ 100 mil millones en ingresos fiscales sin desencadenar la inflación descontrolada o la recesión que muchos expertos anticiparon.

Sin embargo, los nuevos gravámenes resultaron notablemente más severos, lo que encendió las alarmas entre analistas. Estos advirtieron sobre posibles efectos negativos en la economía, como el aumento de la inflación y una ralentización en la creación de empleo, tendencias que ya comenzaron a hacerse visibles.

Detalles clave sobre los aranceles

Hasta antes de este jueves, la mayoría de las importaciones provenientes de otros países estuvieron sujetas a un arancel base del 10%. Las nuevas tasas variaron drásticamente según el origen de los productos. Las naciones más afectadas incluyeron a Brasil (50%), Laos (40%), Myanmar (40%), Suiza (39%), Iraq (35%) y Serbia (35%).

Otros 21 países enfrentaron impuestos superiores al 15%, entre ellos socios comerciales clave como Vietnam (20%), India (25%), Taiwán (20%) y Tailandia (19%). Además, las importaciones indias recibieron un arancel adicional del 25% a partir del 27 de agosto, como represalia por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Por otro lado, los bienes originarios de 39 países, así como los de la Unión Europea, tuvieron un gravamen del 15%, según el listado que difundió la Casa Blanca. Canadá y México mantuvieron exenciones mientras cumplan con el tratado de libre comercio de América del Norte; de lo contrario, sus productos enfrentaron tasas del 25% y 35%, respectivamente.

¿Cuándo se aplicaron estos cambios?

Aunque técnicamente entraron en vigor de inmediato, hubo un margen de transición: los cargamentos que zarparon con destino a EE.UU. antes de las 12:01 a.m. del jueves conservaron las tarifas anteriores hasta el 5 de octubre.

Pero esto no fue el final. Trump dejó en claro que podría extender los aranceles a otros sectores, como los semiconductores y la madera. Durante un acto en el Despacho Oval, incluso mencionó la posibilidad de aplicar una tasa del 100 % a los chips, aunque no precisó fechas.

Mientras tanto, aunque estas medidas podrían enfrentar impugnaciones judiciales, el presidente conservó amplios márgenes para seguir avanzando en su agenda proteccionista, lo que mantuvo en vilo a los mercados y a los socios comerciales de Estados Unidos.

