Boric en inauguración del Congreso Jóvenes Futuro: “Manténganse rebeldes, no crean todo lo que les dicen"

Con una gran convocatoria se dio inicio a la sexta edición del Congreso Jóvenes Futuro, un espacio que busca posicionar temas como el desgaste mental por hiperconexión digital y que contará con más de 30 expositores nacionales e internacionales.

Desde el Congreso Nacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric encabezó la inauguración de esta instancia junto a congresistas, académicos y estudiantes para reflexionar sobre los desafíos del presente y las oportunidades del futuro.

El Presidente Boric hizo un llamado a la reflexión intergeneracional. En su discurso planteó la idea de que existe una “batalla cultural por cómo entendemos las cosas que están pasando. Hoy día yo creo que es más fácil para muchos de mi generación y de las generaciones anteriores a la mía comunicarse con alguien en inglés, en francés o incluso en chino con los traductores, que comunicarse con un joven. Porque no estamos hablando el mismo lenguaje“.

“Entonces, yo los quiero invitar a los jóvenes a que no vean en quienes somos más viejos solamente objetos de anticuario. Pero por sobre todo, quiero invitar a los que somos más viejos a interesarnos genuinamente por lo que está pasando acá”, sostuvo.

Asimismo, el Jefe de Estado destacó la importancia de recuperar el tiempo y los espacios públicos como parte de una política de cuidado: “Si no tenemos tiempo para mirarnos a los ojos y compartir, evidentemente vamos a dejar de conversar y nuestra sociedad se va a quebrar”.

“Ni la juventud ni la vejez son virtudes en sí mismas. Lo importante es el diálogo entre generaciones”, agregó.

En su intervención, la senadora Ximena Órdenes, presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro, destacó la importancia de reconocer el papel de este Congreso y los jóvenes en la construcción del país.

“Creo que se ha construido, a partir de estos 15 años, un ecosistema virtuoso para pensar y soñar el futuro de la mano de los principales agentes de cambio que son ustedes. Una sociedad futura no se puede pensar sin mirar primero cuál es el estado de su juventud”, manifestó.

De igual forma, la congresista alertó sobre los riesgos de la hiperconectividad y la reproducción de desigualdades en entornos digitales, especialmente para las mujeres. En esa misma línea, abordó la paradoja de la era digital: “Nunca una generación tuvo tanto acceso al conocimiento y a la vez tanta dificultad para encontrar certezas”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentro del Futuro, Guido Girardi, abrió la jornada destacando el carácter único del Congreso y de la capacidad que tiene nuestro país para aportar al mundo. “A veces uno es pesimista, yo creo que es bueno ser pesimista, porque eso significa que hay que cambiar las cosas. Y hay que tener esperanza que se puede construir un mundo mejor”, subrayó.

“No se dejen capturar por esta idea que Chile no tiene futuro, que todo es un caos. Yo creo que somos unos privilegiados, vienen las elecciones, cada cual decidirá lo que le parezca, pero empoderémonos porque es posible construir un mundo mejor y es posible que países como Chile aporten al mundo”, sumó.

Al finalizar la actividad el Presidente Boric dejó un mensaje para la juventud. “Manténganse rebeldes, cuestiónennos, no crean todo lo que les dicen. Nosotros estamos en política porque en un momento decidimos cuestionar a la generación que nos antecedía y hoy estamos trabajando con ellos, pero para poder entrar se requiere también romper un poco. Yo creo que eso ustedes como jóvenes lo entienden”, expresó.

Este espacio contará con exposiciones que cruzan ciencia, arte y tecnología. Entre sus expositores estará Esteban Castro, alumno de 14 años del Colegio Mayor Peñalolén, quien obtuvo el primer lugar en la ExpoCiencias Nacional Milset Brasil 2025 con su proyecto, un filtro purificador de aire elaborado con zeolita, mineral capaz de absorber dióxido de carbono.

Asimismo, estuvieron presentes figuras del streaming y redes sociales como Dylantero y Guorororoi, quienes abordaron el lenguaje de los memes, la cultura digital y sus implicancias sociales.

Cabe recordar que este evento es gratuito y se desarrollará durante dos jornadas, este lunes 7 y martes 8 de agosto, en el Salón de Honor del Congreso Nacional y será transmitido a través de TV Senado.