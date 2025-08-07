Diario y Radio Universidad Chile

Dos años después: Chile volvería a regiones para la fecha FIFA de octubre

La Selección nacional aprovecharía la primera ventana de amistosos post clasificatorias para medirse con un cuadro caribeño en el sur del país.

Tras quedar fuera de carrera por un cupo a la Copa del Mundo de 2026, la Selección chilena ha comenzado a diagramar su camino después de la doble fecha clasificatoria de septiembre, donde se debe enfrentar a Brasil y Uruguay.

En ese contexto, el portal Sabes Deportes reveló que la Roja tendría pensado salir de Santiago por primera vez en dos años y se trasladaría hasta Concepción para medirse con un viejo conocido.

En la capital de la Región del Biobío, el combinado criollo se vería las caras el próximo diez de octubre con su similar de República Dominicana, elenco al cual goleó por 5-0 en junio de 2023 en el estadio Sausalito.

Cabe recordar que por aquellos días, el conjunto nacional también visitó la ciudad penquista para medir fuerzas con Cuba en el Ester Roa Rebolledo, recinto que fue testigo del triunfo por 3-0 del Equipo de Todos.

