FA y PC llevarán a Contraloría cuestionada encuesta por cambio de nombre de Avenida Allende en San Miguel

A raíz de la polémica por el posible cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende a su denominación anterior, Salesianos; diputados del distrito 13 se manifestaron en contra de la propuesta de la alcaldesa de San Miguel y militante de la UDI, Carol Bown.

La iniciativa fue discutida el martes en el Concejo Municipal, tras la presentación de los resultados de una encuesta que abordaba la opinión de los vecinos.

El sondeo —realizado a 702 personas de un universo de cinco mil que viven en la avenida— arrojó que el 85% considera que Salesianos representa mejor la identidad del barrio, resultado que fue cuestionado por los diputados Gael Yeomans (FA), Daniel Melo (PS) y Lorena Pizarro (PC).

En un punto de prensa, los parlamentarios apuntaron a la falta de representatividad y anunciaron que acudirán a Contraloría para que se aclare el uso de recursos públicos en la encuesta realizada por el municipio.

“Queremos que la Contraloría transparente, nos responda, nos diga, cuál fue el financiamiento de esta consulta, si finalmente utilizaron funcionarios municipales y también que se transparente la metodología”, señaló la diputada Yeomans.

De acuerdo a la parlamentaria, la consulta fue tendenciosa y buscaba favorecer la opinión de la jefa comunal, Carol Bown. “La alcaldesa ha señalado públicamente que no le gusta que la calle se llame Salvador Allende y en base a su opinión es que quiere hacer un cambio que terminará afectando a los vecinos y vecinas de la comuna”, dijo.

En el encuentro, además de los legisladores, estuvieron presentes las concejalas del PC, Carla Santana y del FA, Viviana Llambías, quienes denunciaron agresiones a líderes comunales que intentaron participar de la sesión del Concejo Municipal del día martes.

Santana y Llambías también insistieron en la poca representatividad de la encuesta, recalcando que solo fueron sondeados un 0,4% de los habitantes de la comuna de San Miguel.

“Se ha difundido en prensa que esto corresponde al 82% de la población, sin embargo esto no es así. Es una encuesta que fue poco rigurosa y poco informada. Podría haberse informado a través de los canales oficiales y esto no fue así, pero lo más grave es lo que sucedió en la sesión. Nos hemos enterado de estos casos que nos parecen abominables”, sostuvo.

El próximo martes 12 de agosto se realizará la votación en que los concejales y concejalas de San Miguel decidirán si se volverá al nombre Avenida Salesianos. En dicha instancia, la alcaldesa Bown cuenta con mayoría, por lo que ahora, los y las representantes del progresismo buscan convencer a sus pares afines a la administración municipal.

“Hacemos un llamado a las concejalías de derecha a que sean responsables, a que no basen su decisión en un instrumento tan sumamente cuestionable y tendencioso. Sabemos que es difícil, pero no perdemos la esperanza en que las otras concejalías puedan escuchar la verdadera voz de la gente”, aseguró la concejala Llambías.