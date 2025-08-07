INDH registra fuerte aumento de atenciones por denuncias de derechos humanos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró un importante aumento en los casos atendidos por su Área de Atención a la Ciudadanía. Según cifras entregadas en el Encuentro Nacional de Abogadas y Abogados Regionales del organismo, solo en el primer semestre de este año ya se han recibido 5.358 casos, lo que anticipa un nuevo alza respecto a años anteriores.

Durante 2024, el número de casos alcanzó los 10.669, un aumento de 7,7% respecto a 2023, cuando se registraron 9.898. La mayoría de las atenciones estuvieron relacionadas con vulneraciones a los derechos humanos (5.084), seguidas por solicitudes de acceso a archivos de memoria (3.448) y peticiones de información general (2.111).

Entre las principales denuncias por violaciones a los derechos humanos, destacan: situaciones en centros de privación de libertad (2.551 casos), violencia ejercida por funcionarios públicos (994 casos) y afectaciones a personas migrantes (597 casos).

Además, se detectaron incrementos preocupantes en ciertas temáticas. Por ejemplo, los casos de muerte bajo custodia, control o cuidado del Estado aumentaron de 51 en 2024 a 132 en los primeros seis meses de 2025. También se observa un incremento sostenido en denuncias relacionadas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Capacitación y fortalecimiento institucional

El encuentro, que se realiza entre el 6 y el 8 de agosto en Santiago, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de atención y gestión de casos en las 16 sedes regionales del INDH. Uno de los focos es mejorar la atención a grupos de especial protección, como personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, y personas migrantes.

Se están abordando también estrategias como la realización de entrevistas videograbadas, especialmente útiles para documentar casos que involucren a menores de edad, así como mejoras en los mecanismos de registro, documentación y monitoreo de las denuncias.

Con estas herramientas, el INDH busca avanzar hacia un sistema más exhaustivo, trazable y sensible a las particularidades de cada víctima, permitiendo además construir una caracterización nacional de los casos de vulneración de derechos humanos.