La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y el Instituto de Música UC rinden homenaje a Gabriela Mistral

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) y el Instituto de Música UC ofrecerán de manera totalmente gratuita dos conciertos en el Campus Oriente de la Universidad Católica (Jaime Guzmán 3.300), a cargo de cuatro de sus elencos del Coro de Niños y Niñas FOJI, el Coro de Estudiantes FOJI, el Ensamble de Percusión FOJI y el Grupo de Percusión UC.

El primero se realizará el miércoles 13 de agosto a las 17:30 horas en el Templo Mayor del Campus Oriente UC, con entrada gratuita previa inscripción en el formulario habilitado, y tendrá como protagonistas al Coro de Niños y Niñas FOJI y el Coro de Estudiantes FOJI. Ambos, dirigidos por la maestra Cecilia Barrientos. “El repertorio del Coro de Niños y Niñas FOJI incluirá obras con textos de mujeres latinoamericanas entre ellas, de Gabriela Mistral, y el Coro de Estudiantes FOJI presentará obras con textos mistralianos musicalizados por compositores argentinos y chilenos”, comentó Barrientos.

En esa línea, agregó que “queremos brindar también un espacio de diálogo para compartir la experiencia de formar en el canto coral, que conlleva comunión y un arduo trabajo de quien guía el proceso, ya sea desde la construcción vocal como la social. Este concierto es también una instancia para dar a conocer el trabajo que se realiza con los coros de niños y jóvenes”.

La segunda presentación se llevará a cabo el 19 de agosto a las 19:00 horas en el Auditorio del Instituto de Música UC, y estará a cargo del Ensamble de Percusión FOJI y el Grupo de Percusión UC. La entrada es gratuita, con acceso por orden de llegada hasta agotar el aforo.

Sobre el repertorio, Marcelo Stuardo, director del Ensamble de Percusión FOJI, señaló: “Presentaremos cuatro obras, la primera es ‘Kayros’, del percusionista y compositor Gipson Reyes, obra solamente para instrumentos de parches de percusión. La segunda es ‘Mbira Song’, de Alice Gomez, obra original para solo de marimba, pero realizamos un arreglo para marimba solista y ensamble de percusión. Y la tercera es una pieza que compuse el año pasado, titulada ‘Song For Silas’, en honor a un amigo que partió a otra vida. Para finalizar, vamos a hacer una interpretación del famoso ‘Danzón n°2’ de Arturo Márquez, con arreglos de Patricio Marty de FOJI. Y la otra parte del concierto estará a cargo de los estudiantes de percusión del profesor César Vilca en la Universidad Católica”.

Un repertorio que busca no solo mostrar habilidades técnicas, sino también generar una experiencia musical significativa para los asistentes. “El público podrá apreciar el talento de jóvenes percusionistas interpretando obras de percusión en diferentes formatos, solos, parches, música improvisada, música sinfónica adaptada para ensamble de percusión, en síntesis un paisaje sonoro bien diverso”, señala Stuardo. “Además, este año 2025 se conmemoran 80 años desde que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera persona en Latinoamérica en recibir este importante premio”, valoró Stuardo.

“Como Ensamble de Percusión FOJI, nos queremos sumar a esta conmemoración y realizaremos dos obras con poesía de nuestra admirada poetisa, así que esta es una razón más para deleitarse de esta magia y unión entre música y literatura”, sumó.

En tanto, el Grupo de Percusión UC es un conjunto estable del Instituto de Música UC dirigido por el profesor César Vilca. Lo integrarán el también profesor Joaquín López junto con los estudiantes Sebastián Nahuelcoy y Agustín Valenzuela, más Marcial Pino, quien se tituló el año pasado. Este grupo interpretará tres obras compuestas en el siglo XXI. Dos de ellas, por autores estadounidenses: ‘Soulfood’ (2023) de Jerrilynn Patton (1987), en un arreglo para un cuarteto de intérpretes, cada uno con un set de instrumentos de multipercusión; y ‘Evanescence’ (2023) de Austin Keck (2000), para dos marimbas, vibráfono y glockenspiel con pedal. Se sumará ‘Flyscape’ (2012) del compositor taiwanés Lin Chin Cheng (1984), que es para dúo de marimbas.

Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, puso en valor la alianza con la Universidad Católica como una instancia clave para el desarrollo artístico de las y los jóvenes músicos de la Fundación: “Estamos muy contentos de que nuestros coros y el ensamble de percusión puedan presentarse en el Templo Mayor y el Auditorio del Instituto de Música de la Universidad Católica, en el Campus Oriente UC. Esta es una valiosa oportunidad para que nuestras agrupaciones compartan su trabajo artístico en espacios de alto nivel académico y cultural. Agradecemos profundamente al Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile por hacernos parte de su programación musical, fortaleciendo así la formación y proyección de nuestros jóvenes músicos”.