Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de febrero de 2026


Latorre (FA), negociaciones parlamentarias y ambición de partidos pequeños: "Tienen un diputado y quieren llevar candidatos en todo Chile"

Ante la supuesta pretensión desmedida del Frente Amplio, el senador explicó que la colectividad ya cuenta con una bancada de 19 parlamentarios en la Cámara Baja. Por ello, la idea sería crecer a los 26 escaños.

Elecciones 2025

El senador del Frente Amplio (FA), Juan Ignacio Latorre, se refirió a las negociaciones para conformar una lista única parlamentaria, desestimando que su partido tenga pretensiones desmedidas en la distribución de cupos.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario contextualizó la posición de su colectividad. “Ya contamos con 19 diputados y aspiramos a llegar a 26 escaños”, detalló.

Así, el legislador contrastó esta postura con la de otras fuerzas políticas: “Hay partidos con cinco diputados que plantean 20 cupos y quieren crecer mucho más. Nosotros hacemos una apuesta acotada pero de crecimiento”.

Latorre recalcó que el FA impulsa “los máximos esfuerzos en pos de la lista única”, aunque aclaró que todos los partidos, “grandes y pequeños”, deben ceder.

Latorre evitó realizar emplazamientos a esas colectividades de mayor tamaño, pero sí comentó que lo que ha escuchado “sistemáticamente de los dirigentes del Frente Regionalista Verde Social es que quieren llevar candidatos en todo Chile, en todos los distritos y mucho más de lo que tienen actualmente, que no sé si me equivocó pero tienen uno o dos diputados actualmente”.

De acuerdo al senador, ese planteamiento “es parte de una conversación de los partidos, todos tienen que buscar sus objetivos en términos de sobrevivencia política, de votos, de permanencia en el Congreso; pero lo que nos jugamos de aquí a noviembre es, en un eventual gobierno de Jeannette Jara, tener mayorías parlamentarias. Eso es lo que se juega más allá del cálculo pequeño de cada partido”, remarcó.

Además, el frenteamplista se refirió a la discusión al interior de su partido respecto al cupo que actualmente ocupa, de senador por la Región de Valparaíso. Explicó que “es el momento” para que los diputados de la Quinta Región, Diego Ibáñez y Jorge Brito, pasen al Senado, porque no pueden volver a postularse a la Cámara de Diputados. En ese contexto, él se mostró disponible para que el cupo se definiera a través de una encuesta.

“La encuesta arrojó un resultado muy estrecho. Diego (Ibáñez) salió primero, pero por dos puntos, básicamente margen de error, yo segundo, Brito tercero y eso es lo que ratifica el Comité Central pero también me ratifica como prioridad para ir a diputado en el distrito 6”, acotó.

Latorre afirmó que en pos de la lista única “yo también estoy haciendo ese esfuerzo”. “Ojalá que esto se vaya concretando, pero esto está en manos de los partidos, de la directiva que está negociando y se resuelve el 18 de agosto”, aseveró.

