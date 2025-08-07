MAREO! La banda chilena que revolucionó Japón lanza su nuevo single ROMPE

Con un pie en Santiago y otro en Osaka, la banda chilena MAREO! continúa expandiendo su universo sonoro con el estreno de ROMPE, un nuevo single que marca el inicio de una nueva etapa para el grupo y adelanta su próximo disco: “Corazón Acelerao'”.

Con videoclip incluido y un featuring con el artista Barbacius, la canción se presenta como una explosión emocional y sonora que culmina en un viaje de liberación interna. Además,ROMPE narra el punto de quiebre del personaje que atraviesa todo el disco.

“Cada canción del álbum narra una etapa del proceso emocional de este personaje, y ROMPE es el momento de soltar todo aquello que lo limita desde dentro”, explica Ernesto Duboy, integrante de la banda

A través de una producción intensa, sintetizadores distorsionados y una voz deliberadamente saturada, el single transmite una urgencia palpable. “Tiene quiebres raros, está todo un poco reventado a propósito. Es como decir: estoy saliendo de acá y para lograrlo tengo que romper todo lo que me frena”, añade Duboy.

El single fue compuesto e interpretado por Ernesto Duboy, Camila Sánchez y Rosario Meléndez —exvocalista del grupo y parte esencial en la creación del tema—, mientras que Francisca Silva —actual cantante—, se suma en la etapa promocional.

Este lanzamiento también reafirma el estrecho vínculo que MAREO! ha cultivado con el público japonés desde su primera gira en 2019, volviendo en 2022 y 2024 respectivamente, con más de 16 shows realizados en su última visita a Japón.

Con entrevistas en medios como Radio Cocolo 765 (la emisora más importante de la región de Kansai) y una nota en el Japan Times, la banda ha construido una carrera paralela en dicho país, que trasciende lo anecdótico. Incluso, Duboy y Sánchez han fundado Play in Japan, una agencia destinada a facilitar giras y logística para artistas latinoamericanos en tierras niponas.

Con su nuevo single ROMPE, MAREO! adelanta esta nueva etapa: una ruta emocional, intensa y libre, que la banda traza de cara a su álbum “Corazón Acelerao'”.