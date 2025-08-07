¿Por qué ahora? Trump y Putin confirman reunión para la próxima semana

Después de más de tres años y medio de guerra en Ucrania, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones bélicas, diplomáticas y comerciales, comenzó a vislumbrarse una oportunidad que podría cambiar el curso del conflicto: una reunión cara a cara entre Vladimir Putin y Donald Trump.

Por primera vez desde que comenzó la invasión a gran escala, tanto Moscú como Washington confirmaron que se están preparando para un encuentro entre ambos líderes, impulsado desde la Casa Blanca y canalizado a través de su enviado especial, Steve Witkoff. La reunión, cuya fecha y lugar aún no se hacen públicos, pero que el propio Putin dejo caer que podría ser en Emiratos Árabes Unidos durante la próxima semana, se perfila como un evento de gran impacto político, no sólo por el simbolismo que encierra, sino por lo que podría significar para el futuro inmediato de Ucrania.

Incluso, Trump deslizó la posibilidad de una cumbre trilateral con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, aunque desde el Kremlin descartaron que esa propuesta haya sido discutida formalmente. Según Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, la prioridad es una reunión bilateral con Trump “exitosa y productiva”.

The New York Times apuntó a que el mandatario estadounidense habría dado como condición que primero Putin sostuviera un encuentro directo con Zelensky, pero la tarde de este jueves Trump descartó que eso fuera un requisito.

Independiente de aquello, el presidente de Rusia señaló que no tiene problemas en reunirse con su homólogo ucraniano, pero que se deben alcanzar “condiciones mínimas” y “todavía se esta lejos de aquello”.

La noticia llega justo cuando expiraba un ultimátum de diez días lanzado por la Casa Blanca para que Moscú detuviera la guerra o se enfrentaría nuevas sanciones. Finalmente, el magnate republicano confirmó que aplazará la aplicación de estas sanciones para “más adelante”.

Cabe recordar que Putin no se ha reunido con ningún presidente estadounidense desde su encuentro con Joe Biden en 2021 en Ginebra, y que su última reunión con Trump fue en 2019, en Helsinki. Desde entonces, no ha habido canales de diálogo directos entre ambas potencias al más alto nivel.

Putin se había resistido hasta ahora a cualquier reunión con Trump, bajo el argumento de que una cumbre debía ser preparada a fondo y no podía convertirse en una simple maniobra mediática. El Kremlin también buscaba ampliar el foco de la discusión: más allá de Ucrania, quería hablar de seguridad global, estabilidad estratégica e incluso de un nuevo “reparto de zonas de influencia”, en una lógica similar a la de Yalta. Sin embargo, la presión sostenida de Washington y la intensificación del frente bélico han cambiado las condiciones.

La situación en el terreno es devastadora. Decenas de miles de soldados muertos, más de 12 mil civiles ucranianos fallecidos —según Naciones Unidas— y un conflicto que se extiende sin una solución a la vista.

Si bien Trump expresó su convicción de que su presencia podrá destrabar las negociaciones de paz, lo cierto es que las posiciones entre Kiev y Moscú siguen siendo irreconciliables. El Kremlin mantiene exigencias drásticas y severas para aceptar un cese del fuego: el retiro ucraniano de las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón —algunas de ellas aún parcialmente ocupadas—, y la suspensión total del suministro de armas a Kiev por parte de Occidente. Por su parte, Ucrania, ha expresado disposición a dialogar pero insiste en que cualquier concesión sería inaceptable.

Zelenski, quien desde mayo se ha mostrado abierto a reunirse directamente con su par ruso, insiste en que esa es la única vía realista para acabar con la guerra, pues en Rusia sólo una persona decide: Putin. Las negociaciones previas, realizadas en Turquía, apenas han logrado intercambios de prisioneros y cadáveres.

¿Por qué ahora el Kremlin parece dispuesto a sentarse a negociar directamente con Washington?

Varias razones pueden ayudar a entenderlo. Primero, el desgaste acumulado. La economía rusa ha sido golpeada duramente por las sanciones internacionales y la pérdida progresiva de aliados estratégicos. El intento de mantener un comercio energético fuerte ha sido torpedeado por nuevas sanciones estadounidenses. Trump, por ejemplo, impuso aranceles extra del 25% a India por seguir comprando petróleo ruso, un golpe simbólico y político que evidencia el intento de estrangular las finanzas del Kremlin. Rusia también se ha visto obligada a vender su crudo a precios reducidos a China, prácticamente dependiendo de que Pekín siga comprando al precio que ellos determinen.

Además, su industria militar no da abasto. Aunque Rusia ha logrado avanzar de Ucrania, su capacidad para sostener el ritmo de guerra es limitada. El Kremlin ha tenido que recurrir a reclutas extranjeros, incluyendo norcoreanos, y el costo humano ha sido altísimo. La moral en el frente ruso está en el suelo, y los reportes de deserciones y ataques internos van en aumento. Mientras tanto, Ucrania intensificó sus bombardeos con drones de largo alcance, dañando infraestructura crítica rusa incluso a cientos de kilómetros del frente.

Desde el punto de vista geopolítico, la influencia de Moscú también ha caído. Ha sido aislada en foros multilaterales y antiguos aliados comenzaron a marcar distancia. Armenia, por ejemplo, se declaró arrepentida de su dependencia militar de Rusia tras el conflicto con Azerbaiyán. Y otros países neutrales, como Finlandia y Suecia, optaron por unirse a la OTAN, lo que representa un fracaso estratégico para Moscú. Su influencia en Medio Oriente también disminuyó tras la caída de Bashar al-Assad y el deterioro de relaciones con Irán, agravadas por la guerra con Israel. En este escenario, Corea del Norte es el único aliado que le queda, pero con escasa capacidad para sostener a Rusia en el largo plazo.

Pero nada de esto asegura una victoria para Ucrania. Rusia controla actualmente cerca del 19% del territorio ucraniano, incluyendo prácticamente la totalidad del óblast de Lugansk y grandes zonas de Donetsk, Zaporiyia y Jersón. Crimea, anexada en 2014, ya ni siquiera es parte del debate. De ahí que las exigencias rusas sean prácticamente imposibles de aceptar para Kiev sin ceder en cuestiones vitales de soberanía.

Trump, al inicio de su segundo mandato, fue abiertamente conciliador con Putin, pero con el pasar de los meses ha endurecido su tono: ha aprobado el envío masivo de armas a Ucrania, impuesto sanciones severas y presionado incluso a socios comerciales de Moscú. Aun así, se mantiene convencido de que puede lograr una pausa en el conflicto. Y no sería sorprendente que, en aras de mostrar un éxito diplomático, intente forzar a Zelenski a aceptar concesiones importantes.

Cualquier salida negociada que implique una cesión territorial será vista por muchos ucranianos y europeos como una derrota, y difícilmente terminará con las tensiones. Europa entendió tras esta guerra que Rusia no es un socio confiable. En paralelo al conflicto, los países europeos se han inmiscuido en una carrera para rearmarse y han reforzado sus lazos defensivos con Washington. Úrsula von der Leyen ha sido una de las principales impulsoras de una defensa europea profundamente anclada en Estados Unidos, lo que ha generado fuertes críticas internas por una “sumisión” a los intereses de Trump.

En definitiva, una eventual reunión entre Trump y Putin representa una oportunidad sin precedentes desde el inicio de la guerra, pero también plantea riesgos enormes: una negociación desequilibrada, una posible imposición de condiciones desfavorables para Ucrania, o incluso una paz aparente que oculte tensiones irresueltas.