¿Solución o herramienta de caja fiscal? Gremios cuestionan proyecto del Gobierno que busca regular las licencias médicas

El proyecto de ley del Gobierno que busca regular las licencias médica enfrenta el rechazo de gremios. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el Colegio Médico (COLMED) acusaron que la iniciativa prioriza el “ahorro fiscal” sobre la salud laboral. Desde el Congreso, el senador Iván Flores (DC) advirtió que esto podría generar un “autogol político” para el Ejecutivo.

A casi 80 días del escándalo de las licencias médicas, la Contraloría General de la República reveló nuevas irregularidades en Dipreca, Capredena y que 13 mil 286 funcionarios jugaron en casinos mientras estaban con reposo entre 2023 y 2024.

Ante estas irregularidades, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que busca regular el uso de las licencias médicas. En resumen, este proyecto denominado ley marco del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) modifica aspectos sustanciales de la entrega y uso de licencias, con el fin de mejorar la eficiencia de la asignación de recursos “garantizando un sistema que fortalezca la protección de los trabajadores así como la sostenibilidad del sistema”.

No obstante, la propuesta ha generado dudas y críticas por definir un “período de carencia” que dejará sin pago los dos primeros días de licencia si ésta es menor a 10 días. Una práctica que, hasta la fecha, solo aplica al sector privado. Los cuestionamientos caen de parte de gremios como la ANEF y el COLMED.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el secretario general de la ANEF, Carlos Insunza, relevó la importancia de que el mal uso de este derecho de los trabajadores sea investigado, así como también enfatizó que “tienen que cursarse las sanciones que correspondan” en esta materia. No obstante, expresó sus dudas acerca del proyecto presentado por el Gobierno.

Según Insunza, las modificaciones que presenta la iniciativa “no tienen ninguna relación” con el problema de fondo de las licencias médicas: “Este es un proyecto que nosotros hemos rechazado desde las organizaciones sindicales, tanto del mundo público como privado”.

“No viene a abordar ni a resolver ni a enfrentar la problemática, salvo en un componente muy menor, que es uno de los artículos del proyecto, que fortalece a las compines por la vía de incrementar sus dotaciones. A diferencia de lo que se plantea, no es un proyecto de homologación entre sector público y privado en la materia, es un proyecto que lo que hace es modificar los parámetros bajo los cuales funciona el subsidio de incapacidad laboral”, detalló.

En esa línea, criticó la medida de carencia universal de dos días. “Esa vía genera un ahorro fiscal, que en el caso del sector privado es aproximadamente de 60 mil millones de pesos al año. Y a la vez lo que hace es que modifica las normas que desde hace ya más de tres décadas vienen cubriendo en forma particular a los trabajadores y trabajadoras del sector público, en el marco de derechos laborales que se han conquistado en las negociaciones. Hace que el empleador cubra los tiempos de carencia y cubra las diferencias entre tope imponible del subsidio y la remuneración”, aclaró Insunza.

El dirigente de la ANEF remarcó la postura de que “el proyecto no tiene nada que ver con salud”. “No tiene nada que ver con las licencias médicas. Es un proyecto de ley de ajuste fiscal que lo que hace es reducir los ingresos a los trabajadores y trabajadoras enfermos para generar caja fiscal”, alertó demandando al Ejecutivo discutir esta materia con todos los actores, “pero en ningún caso para reducir y para empobrecer los derechos de la seguridad social que están garantizados a los trabajadores de este país”.

La visión de la ANEF es compartida por el Colegio Médico. En conversación con nuestro medio, la presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, coincidió en que el proyecto empareja “la situación hacia abajo”: “Los días de carencia disminuyen en uno, pero hay días de carencia para todos los trabajadores. Se pretende establecer una Contraloría dentro de FONASA para las licencias médicas. Se establece también un tope de pago para las licencia”.

“Y más allá de estas cosas, lo que no hace, que es lo que más nos preocupa, es fortalecer la licencia como un instrumento de la seguridad social”, lamentó la dirigenta del COLMED.

Desde el Parlamento, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores (DC), mostró su preocupación por una “confusión de prioridades que tiene el Ministerio de Salud respecto de los proyectos que quiere tramitar en el Congreso Nacional”.

Incluso, sostuvo que el proyecto de licencias médicas del Ejecutivo podría ser “un autogol político”. “Porque hoy día tiene a todos los gremios encabritados, de distintas instituciones. Empezando por el propio Ministerio de Hacienda con todas las instituciones que tiene esta cartera a su cargo”, expresó el legislador.

Asimismo, Flores compartió la inquietud del COLMED y la ANEF. “La pregunta es: ¿Tiene que ver esto efectivamente con las licencias médicas y cómo regular? ¿O sencillamente es la herramienta que encontraron para hacer caja fiscal? Son dos cosas completamente distintas. Yo creo que aquí el gobierno se está enredando y políticamente está constituyendo un autogol, pero ellos tendrán que resolverlo”, manifestó el senador.

Los sumarios pendientes

Una de las materias que también preocupa a la fecha es la lenta respuesta de los sumarios administrativos. La norma establece que el plazo es de 20 días, pero pasado ya casi tres meses, aún no se conocen resultados. Aún cuando la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó que pronto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregará un balance sobre el avance de los sumarios, no anunció para cuándo.

Al respecto, el senador Flores planteó: “No sé si Contraloría estará investigando la obligación que tienen las autoridades, los distintos servicios públicos, de haber iniciado y terminado las investigaciones y los sumarios administrativos. Ahí tenemos un problema”.

Las fiscalizaciones e investigaciones siguen su curso y en paralelo se preparan nuevos informes de Contraloría, que sigue poniendo el foco sobre lo que hicieron los funcionarios públicos durante su eventual período de reposo. La asistencia a conciertos e idas al estadio asoman como el nuevo foco de la contralora en los cruces de datos.

Sin embargo, desde el Colegio Médico, Arriagada hizo el punto de diferenciación en la discusión legislativa con la intención de endurecer la fiscalización de las licencias médicas. En este apartado, la doctora espera que la ley “efectivamente fiscalice, pero asegure el debido proceso”.

[#ResumenSemanal] Nuestra Pdta. Dra. Anamaría Arriagada, participó en el conversatorio Diálogos por el bienestar social de Chile Licencias Médicas: ¿Una reforma definitiva?, organizado por @CajasdeChileAG y moderado por su presidente, Marcelo Forni. En el panel participan también… pic.twitter.com/emFteHPY76 — Colegio Médico de Chile – Colmed Chile (@colmedchile) August 3, 2025

“Para que no ahonde en el fondo la falta de reposo resguardado, sobre todo para los pacientes. Y que también permita un adecuado ejercicio de la profesión para los que somos emisores. Entendiendo que además, y son datos de la contralora, solo el 0,5% de los funcionarios públicos ocupó mal su licencia y el 0,1% de los emisores ha hecho un uso fraudulento de las mismas”, indicó la presidenta del gremio.

A la par, Arriagada informó que trabajarán junto a expertos internacionales para entregar una propuesta que “pretende matizar lo que le falta a la del Ejecutivo y fortalecer al instrumento, rescatándolo como un instrumento básico, como parte de la seguridad social”.

Por otro lado, Carlos Insunza abordó que luego de que estallara este caso la emisión de licencias médicas disminuyó drásticamente. “Cuando se producen estos fenómenos de exposición pública, claro, los propios médicos se sienten con más limitaciones para emitir licencias que en otras condiciones. Sin ningún fraude de por medio, las habrían emitido con toda naturalidad si no estuviera esta situación expuesta hoy día en el ámbito público”, sostuvo.

El dirigente reveló que la ANEF está analizando acciones respecto a una presunta “discriminación” de algunos médicos en cuanto a funcionarios públicos. “Cuando detectan sus enfermedades y tiene que completar los datos indicando su empleador, al darse cuenta que son funcionarios públicos, evitan o les niegan la licencia”, alertó.

Así, Insunza hizo hincapié en la necesidad de encontrar un balance entre licencias médicas debidamente justificadas y protocolizadas, y la protección del derecho de los trabajadores a recuperarse sin miedo a represalias.