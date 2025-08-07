Sueldos reales suben 7,5% en junio, pero persiste brecha de género en ingresos por hora

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en junio de 2025 los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron aumentos de 7,5% y 7,8% interanual, respectivamente.

Los sectores de comercio, construcción e industria manufacturera lideraron las mayores incidencias positivas en ambos indicadores, reflejando el dinamismo de estas actividades en el contexto económico actual.

Por su parte, el Índice Real de Remuneraciones —que considera la evolución de los sueldos ajustados por la inflación— mostró un crecimiento de 3,2% en doce meses, y acumula un alza de 1,6% en lo que va del año.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $6.961, anotando un alza interanual de 8,2%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.748, lo que significó una variación anual de 7,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.156, registrando un aumento de 8,4% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $7.955, consignando un crecimiento de 8,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.683 para las mujeres, con un alza de 8,0%, y en $8.205 para los hombres, con un aumento de 8,5% en el mismo período. En ese sentido, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,7%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,4%.

En paralelo, la OCDE destacó que Chile lideró el crecimiento de ingresos reales por habitante entre sus países miembros en el primer trimestre de 2025, con un avance de 3,1%, impulsado por la baja inflación y el mayor dinamismo económico, muy por encima del promedio del bloque (0,1%).