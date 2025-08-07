Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de febrero de 2026


Sueldos reales suben 7,5% en junio, pero persiste brecha de género en ingresos por hora

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en junio de 2025 los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) aumentaron 7,5% y 7,8% en doce meses, respectivamente.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en junio de 2025 los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) aumentaron 7,5% y 7,8% en doce meses, respectivamente.

Economía

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en junio de 2025 los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron aumentos de 7,5% y 7,8% interanual, respectivamente.

Los sectores de comercio, construcción e industria manufacturera lideraron las mayores incidencias positivas en ambos indicadores, reflejando el dinamismo de estas actividades en el contexto económico actual.

Por su parte, el Índice Real de Remuneraciones —que considera la evolución de los sueldos ajustados por la inflación— mostró un crecimiento de 3,2% en doce meses, y acumula un alza de 1,6% en lo que va del año.

Gráfico de barras que compara la remuneración media y el costo laboral medio por hora entre hombres y mujeres en Chile durante junio de 2025.

Brecha salarial en Chile: En junio de 2025, los hombres ganaron más que las mujeres tanto en remuneración media como en costo laboral por hora, según datos del INE.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $6.961, anotando un alza interanual de 8,2%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.748, lo que significó una variación anual de 7,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.156, registrando un aumento de 8,4% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $7.955, consignando un crecimiento de 8,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.683 para las mujeres, con un alza de 8,0%, y en $8.205 para los hombres, con un aumento de 8,5% en el mismo período. En ese sentido, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,7%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,4%.

En paralelo, la OCDE destacó que Chile lideró el crecimiento de ingresos reales por habitante entre sus países miembros en el primer trimestre de 2025, con un avance de 3,1%, impulsado por la baja inflación y el mayor dinamismo económico, muy por encima del promedio del bloque (0,1%).

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
José Jerí es destituido como presidente del Perú: el país deberá elegir su octavo presidente en 10 años
post-title
Dieron por superadas sus diferencias: ministra de Obras Públicas, Jessica López, sostuvo bilateral con su sucesor, Martín Arrau
post-title
De manera unánime: Tribunal rechaza desafuero de gobernador Orrego
post-title
Fernando Estenssoro por bloqueo de Estados Unidos a Cuba: "Está actuando por caprichos imperiales"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X