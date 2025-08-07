Diario y Radio Universidad Chile

Tarjetas de coordenadas seguirán vigentes un año más: CMF retrasa su eliminación

Debido a las críticas recibidas por el potencial impacto de esta medida en usuarios con limitado acceso a alternativas completamente digitales, el organismo estableció que este cambio regirá desde el 1 de agosto de 2026.

Nacional

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció este jueves un ajuste en el calendario de implementación de la eliminación progresiva de las tarjetas de coordenadas, tradicionalmente utilizadas como sistema de verificación para operaciones electrónicas.

El organismo regulador estableció que este cambio, originalmente previsto para una fecha más próxima, comenzará a regir recién el 1 de agosto de 2026. La decisión responde a las críticas recibidas por el potencial impacto en usuarios con limitado acceso a alternativas completamente digitales para autorizar transacciones.

“El avance hacia nuevos métodos de autenticación, distintos de las tarjetas de coordenadas, tiene como objetivo que las personas accedan a sistemas más confiables, de manera de estar más protegidos ante fraudes”, explicó la CMF en su comunicado oficial.

Como parte de las disposiciones complementarias, la entidad sugirió a los clientes del sistema financiero consultar directamente con sus bancos acerca de los sistemas de verificación disponibles y solicitar asistencia en caso de cambios en estos mecanismos de seguridad. Esta recomendación busca facilitar la transición hacia los nuevos protocolos de autenticación que reemplazarán progresivamente a las clásicas tarjetas con coordenadas.

