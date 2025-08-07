Trump y Putin preparan una cumbre “en los próximos días”, según confirma el Kremlin

El Kremlin anunció este jueves que los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin acordaron reunirse “en los próximos días”, en lo que sería la primera cumbre entre líderes de Estados Unidos y Rusia desde junio de 2021. El objetivo central del encuentro será avanzar en una solución diplomática al conflicto en Ucrania, que se extiende ya por más de tres años.

“A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días”, declaró el asesor diplomático ruso Yuri Ushakov, citado por agencias oficiales. Ushakov agregó que la fecha tentativa es la próxima semana y que ya se trabaja “en los detalles” junto a Washington.

Sin lugar confirmado, pero con expectativas altas

Aunque el lugar del encuentro aún no ha sido revelado, el Kremlin confirmó que ya existe un acuerdo “en principio” sobre la sede. La cumbre representaría un giro en la diplomacia internacional y un intento concreto por parte de la Casa Blanca de presionar por el fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Trump, quien regresó a la presidencia de EE.UU. en enero pasado, confirmó el miércoles que espera reunirse “muy pronto” cara a cara con Putin. La reunión llegaría tras al menos tres rondas de negociaciones directas entre Moscú y Kiev que no lograron avances significativos hacia un alto al fuego.

Ucrania insiste en incluir a Zelenski

El anuncio de la cumbre ocurre justo un día después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reuniera en Moscú con el presidente ruso. Durante ese encuentro, Washington propuso una reunión trilateral que incluyera al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, propuesta que Rusia evitó comentar.

Zelenski, por su parte, reiteró este jueves su disposición a reunirse con Putin, afirmando que solo un encuentro directo entre líderes podría desbloquear el proceso de paz. “Lo principal es que Rusia, que inició esta guerra, dé pasos reales para poner fin a su agresión”, afirmó el mandatario ucraniano en sus redes sociales.

Desde el inicio de la guerra, decenas de miles de personas han muerto y millones han debido abandonar sus hogares. Los bombardeos han devastado grandes zonas del este y sur de Ucrania.

Por ahora, el mundo sigue expectante ante lo que podría ser un nuevo intento de poner fin al conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.