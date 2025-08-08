Alexis Cortés (PC) desdramatiza "lapsus" de Jara sobre nacionalización del cobre: "Se ha tendido a sobredimensionar el impasse"

Siguen las reacciones por el impasse sufrido por la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, la que en un reciente debate presidencial sostuvo que en su programa presentado a las primarias no se hablaba de nacionalización del cobre. Sin embargo, a las pocas horas, tuvo que salir a reconocer su error. El analista político, Alexis Cortes, desdramatizó el hecho y aseguró que se ha sobredimensionado.

En el conversatorio “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por el Departamento de Ingeniería de UC el pasado miércoles 6 de agosto, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), desconoció parte de su programa con el que se presentó a primarias.

En su alocución, Jara aseguró que “aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre: eso jamás se tocó”. En respuesta al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta también. La idea de este debate es hacer un debate de nivel, ¿no? No estar emplazándose unos a otros. Pero resulta que si no lo salgo a aclarar, luego quedan instalados como verdades y no son tales. Esa es la forma en que se ejercen algunos liderazgos”, agregó la candidata.

No obstante, unas horas después, la candidata oficialista reconoció su equivocación: “Tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir”.

Durante esta jornada, Jeannette Jara habló sobre su programa de gobierno destacando cuáles serán sus prioridades: “El programa se está discutiendo, pero los ejes del programa son crecimiento sustentable y con empleo decente, temas sociales como seguridad pública, vivienda y salud, además de educación”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo y académico Alexis Cortés aseveró que se ha tendido a “sobredimensionar el impasse del tema de la nacionalización del cobre”.

“Hoy vemos que El Mercurio viene con eso en portada y ha habido una cierta fijación con algo que me parece que es esperable en un contexto de paso de una primaria a una primera vuelta, que es la reelaboración de una propuesta programática que tiene que reflejar la amplitud y anchura de una coalición que es mayor y que va más allá de la propuesta específica que presentó el Partido Comunista en la primaria”, puntualizó.

Cortés detalló que el programa de Jara no será la propuesta del PC, sino que debe ser “el programa de una coalición que incluye a la centroizquierda, que va a incluir también a la Democracia Cristiana”.

Para el analista, hoy más bien “el debate está puesto en otro aspecto del desarrollo minero; en el mundo de la izquierda deberíamos estar más preocupados del hecho de que un diputado de la derecha, Marco Antonio Sulantay (UDI), a propósito del accidente de los mineros en El Teniente, está reinstalando la idea de la privatización de Codelco. Me parece que esa discusión sí es amenazante y sí es la que debería estar preocupando hoy al mundo progresista y sobre todo a los chilenos y chilenas”.

En una línea similar, el diputado comunista Luis Cuello explicó que la primaria y la segunda vuelta presidencial son momentos distintos: “Uno es donde levantamos una candidata presidencial que triunfó por sobre otras candidaturas. Sin embargo, hoy día, con esta candidata que es Jeannette Jara, que lidera un conjunto de una coalición de izquierda, de centroizquierda y progresista, donde además se ha sumado la Democracia Cristiana, implica también una responsabilidad y una tarea de poder integrar las distintas miradas respecto del futuro de Chile”.

“Hay un programa que está abierto, pero sin duda tiene una característica y un sello, de transformación, progresista, que implica también hacerse cargo de los principales dolores de la sociedad de hoy día, de la seguridad pública, de la desigualdad social, del estado de la educación pública, por ejemplo. Es decir, las brechas sociales, eso hay que atenderlo. Entonces, creo que desde ese punto de vista, el programa de gobierno debe ser construido en función de esos ejes“, manifestó Cuello en concordancia con lo señalado durante esta mañana por Jeannette Jara.

El salario vital

Sin embargo, la nacionalización del cobre no ha sido el único impasse que ha sufrido Jara durante los últimos días. Desde su equipo económico sostuvieron que el salario vital de 750 mil pesos “no puede ser un compromiso”. Además, según señaló Juan Eduardo Escobar a La Tercera, “es bien difícil lograrlo, porque implica un aumento salarial muy grande. Lograr los $750 mil es un número difícil de alcanzar sin tener efectos colaterales. El consenso dentro del equipo es que llegar a $750 mil en cuatro años es bien difícil”.

Para el diputado Cuello, un elemento importante de cualquier programa de gobierno progresista “tiene que apuntar a elevar la calidad de vida de las personas y eso parte por el salario. El salario es lo fundamental. Es lo que permite llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes. Entonces, esa discusión, sin duda, tiene que avanzar hacia un sueldo vital”.

El analista Alexis Cortes enfatizó que la propuesta de salario vital busca “poner en el centro el valor social del trabajo, la necesidad de que haya mejores condiciones para la vida de las personas, poner en el centro el bienestar material sobre todo del mundo trabajador”. Respecto de su viabilidad, sostuvo que “en algún momento también se planteó que era bastante inviable un incremento del salario mínimo como se vio durante la gestión como ministra de Jeannette Jara. Sin embargo, vimos que se produjo un incremento sustantivo que pone al salario mínimo de Chile en el primer lugar en América Latina”.

“Fue un incremento bastante sustantivo sin que eso fuese de la mano de un aumento de la inflación. Entonces, con las medidas correctas, con la gradualidad que corresponda y tomando todos los resguardos, una política como la del salario vital puede ser viable si hay la disposición política y lo técnico se dispone a buscar los mejores caminos, los mejores medios para conseguir ese fin, para lograrlo”, finalizó.