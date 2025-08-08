Alza del IPC: Marcel defiende tendencia inflacionaria y oposición critica falta de reactivación económica

Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registró un 0,9% —superando el 0,7% proyectado por el mercado—, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el resultado no altera la tendencia a la baja de la inflación.

De acuerdo con los datos, doce de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Entre ellas, destacaron vivienda y servicios básicos, con un alza de 1,5% e incidencia de 0,275 puntos porcentuales, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 0,9% e incidencia de 0,192 puntos.

El principal impulso provino del suministro de electricidad, que subió 7,3% debido a la actualización de tarifas a nivel nacional, aportando 0,239 puntos al índice general.

Asimismo, se observaron incrementos relevantes en servicios de alojamiento (7,4%), paquetes de telecomunicaciones (3,9%) y gasolina (1,3%). En contraste, los equipos de telefonía móvil (-5,9%) y los tomates (-14,3%) registraron las principales bajas, siendo este último el producto con mayor incidencia negativa del mes.

Este nuevo dato inflacionario tendrá efectos directos en la Unidad de Fomento (UF), que aumentará a un ritmo de $11,36 diarios entre el 9 de agosto y el 9 de septiembre, alcanzando un valor estimado de $39.490.

“Se anticipaba que en julio tendríamos un IPC más alto por la regulación de las tarifas eléctricas, sin embargo, creció más de lo esperado”, reconoció el titular de Hacienda tras el Consejo de Gabinete. “Esta sorpresa al alza es prácticamente igual a la sorpresa a la baja de junio y proviene de la misma categoría: alimentos. No hay un cambio de tendencia”, insistió.

El secretario de Estado proyectó que la inflación anual cerrará el año cerca del 3% —en línea con el Banco Central— y anticipó dos bajas clave: “En octubre caerá medio punto porcentual por el efecto base de las tarifas de 2023, y otra en enero por la misma razón”.

No obstante, las autoridades del Congreso Nacional no recibieron la noticia con tanta calma. El diputado Miguel Mellado calificó el alza como “un tremendo golpe a los bolsillos de los chilenos”, atribuyendo el impacto al aumento en las cuentas de la luz.

“El Gobierno dijo que iba a minorar con subsidios, pero esto va a ser un karma para todos los chilenos. El Banco Central bajó la tasa de política monetaria, pero el bolsillo sigue más escaso y el Ejecutivo no hace nada para reactivar la economía”, afirmó.

Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara Bajada, el diputado Felipe Donoso (UDI) advirtió sobre el contexto más amplio. “Tenemos un 0,9% de inflación, casi un 10% de desempleo femenino y 90 mil empleos formales destruidos. ¿Qué espera el presidente para enfrentar la crisis del empleo y el alza en alimentos, vivienda y servicios básicos? El Gobierno sigue indolente”, afirmó.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste apuntó a la responsabilidad legislativa de los partidos de oposición en torno a las tarifas eléctricas: “El aumento del IPC está altamente relacionado con el alza de las cuentas de luz. Sin embargo, la derecha en el Senado se ha negado a aprobar un subsidio con aporte de privados para familias vulnerables, lo que sería lo adecuado en tiempos de estrechez fiscal”.