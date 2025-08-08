¿Confrontacional y personalista? Un análisis al estilo e irrupción de Franco Parisi

Rememorando lo que ocurrió en 2021, Franco Parisi, economista y abanderado del Partido de la Gente, nuevamente se comienza a posicionar entre las opciones presidenciales. La última semana superó, según la encuesta Plaza Pública CADEM a Evelyn Matthei, carta de Chile Vamos, relegándola a un cuarto lugar.

Lo anterior coincide con un mayor despliegue que lo ha llevado a sostener entrevistas en programas políticos y participar de foros con las candidaturas que lideran las preferencias. Han sido en dichas instancias donde ha destacado a raíz de su tono “confrontacional” en contra de los “apitutados” y los “abusos” de la clase media o la gente “de a pie”.

En el conversatorio El futuro de la Minería incluso recibió “pifias” de los presentes tras emitir una declaración que fue mal recibida por el mundo político, dada su doble interpretación: “Muchas veces se dice: ‘mira los tremendos sueldos que tienen’. Sí, ojalá que ganen más. A mí me encanta que les vaya bien a los mineros, ojalá que se compren una camioneta más grande, ojalá que enchulen a la vieja si quieren, porque ellos todo el día están preocupados de cómo vivir”.

Quiénes han sido blanco de sus duros epítetos, son los ex diputados pertenecientes a la bancada del Partido de la Gente. Algunos incluso lo acusan de “violencia política”. Por ejemplo, en un video compartido a sus adherentes, les envió un mensaje: “Ahorren plata porque nunca más van a ganar los sueldos que han ganado estos patudos y patudas (…). Se viene entretenido. Vamos a sacar a todas las ratas y gatos de campo del PDG, ya se han ido algunos y tenemos que sacar a otros”.

Al respecto, uno de los indicados, el diputado parte actualmente de Demócratas, Víctor Pino, quién salió de la tienda por diferencias con la directiva, sostuvo que: “Desde mi apreciación personal, la figura de Franco Parisi tiene mucho de personalismo y de irreverencia. Lamentablemente toma muy livianamente temas que son profundos para la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de los mineros en el seminario en donde se estaba hablando de la situación de la minería en Chile, a pocos días de haber tenido un desenlace fatal de seis mineros en la mina de El Teniente. Lo que se espera de él es que haya sensibilidad dentro de sus propuestas hacia los sectores de los cuales se está refiriendo”.

Consultado si hoy se siente distante de la figura de Parisi, Pino respondió: “Nosotros dejamos de tener comunicación con Franco Parisi durante mucho tiempo. Él estuvo prácticamente desaparecido al interior del partido, en los momentos más difíciles no estuvo, y eso la verdad que no significa tener cercanías tampoco con alguien. Entonces, en este sentido, en los momentos que nosotros estábamos bien: todas las figuras estaban con nosotros. Y cuando hubo un problema en el interior del partido, muchos no estuvieron”.

Para hacer un análisis de su estrategia electoral, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, Alejandro Olivares, quién indicó se podría asumir una especie de patrón.

“Muy ausente al inicio y comenzar a marcar más fuerte en la medida que se comienza a acercar el periodo de la elección. Entonces, este es un diseño que ya le funcionó y hoy día va por lo mismo. Ausente durante mucho tiempo, con una presencia mediática no muy fuerte, pero siempre presente, y en la medida que comienza a acercarse el momento de la elección, comienza a hacer polémica, a marcar un poco la pauta y, por tanto, como viene desde atrás, eso le permite construir una épica: “Las encuestas a mí no me daban favorito y vamos creciendo y creciendo”, afirmó.

Para Olivares el tono utilizado actualmente por Parisi genera réditos. “Él era de discursos fuertes, pero no tan agresivo en su primera irrupción presidencial. En la segunda, ya fue bastante más fuerte y bastante del tono muy parecido al que tiene ahora, y ahora efectivamente está subiendo un poco más el tono. Y eso lo enmarca dentro de un estilo de conducción política, un estilo de hacer política que está muy en sintonía con ciertos sectores de la sociedad”.



Según el académico de nuestra Casa de Estudios, el actuar del presidenciable se enmarca bajo la lógica de ciertos programas de canales de cable o de Youtube donde el no dejar escuchar, el gritar y amenazar son elementos característicos.

“Parisi no es precisamente el candidato de esa plataforma, pero está liderando ese estilo como agresivo, confrontacional y creo yo que le que le da réditos, le ha dado réditos y le va a seguir dando réditos, hasta que en realidad ataque a alguien que se defienda y tenga posibilidades de defenderse directamente. O sea, no lo veo haciendo esto, por ejemplo, con Jara que tiene un estilo mucho más pausado, más tranquilo o con el mismo José Antonio Kast”, aseguró.

Por último, Olivares recalcó que, si bien no podría asegurar que estamos frente a un fenómeno, sí podría estar “camino a”. “Es un liderazgo muy importante, pero no sé si es un fenómeno aún, pero sí creo que está en un proceso que hay que seguir con mucho detalle porque si le va muy bien nuevamente en la elección, efectivamente estaríamos en presencia de un fenómeno”, señaló.

“Si eso llegase a ocurrir y tuviésemos ahí un elemento, pero es un hipotético, o sea, tendríamos que verlo más adelante, sí podríamos hablar de un fenómeno bastante populista en el sentido de que se salta las instituciones, se salta los partidos, crea partidos, los desarma, no los respeta él mismo y, en ese sentido, es más bien un populismo más al estilo tradicional de lo que podría ser”, sostuvo.