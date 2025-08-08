Eric Aedo (DC): "Plantear la nacionalización del cobre no es un tema de acuerdo, por más que le guste a un partido"

El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, desdramatizó el “error” que reconoció Jeannette Jara respecto a la nacionalización del cobre. Además, abordó la reestructuración del programa de gobierno de la candidata del progresismo y el “repliegue” de la presidenciable.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario dijo no ver como “algo dramático, y lo digo con mucha franqueza, de que sí tu cometes un error, reconocer ese error y seguir adelante. Yo algo he aprendido de esta nueva generación política que encabeza el propio Presidente (Gabriel) Boric”.

“Para el mundo político antiguo reconocer un error es algo impensado, no cabe dentro de la estructura política tradicional, no se reconocen errores. Pero, yo aprendí observándole, que el Presidente Boric cuando cometía un error, lo decía con mucha naturalidad, me equivoqué y sigo adelante. Me parece que eso que hizo ayer Jeannette Jara es justamente lo adecuado, porque cierra una situación”, añadió.

Respecto a la decisión de que la abanderada del pacto Unidad por Chile se enfoque en su despliegue territorial más que asistir a debates con sus contendores, Aedo relevó que: “Cuando yo he visto a Jeannette Jara en ese despliegue por las calles de las ciudades, pasó ayer en Valparaíso, el nivel de adhesión que despierta en las personas es muy alto. El nivel de adhesión que tiene en el mundo joven, estoy hablando de personas que hoy día votan entre 18 y 35 años, en mujeres, es muy alto. Entonces, claro, no puede estar la candidata siempre encerrada entre pocas personas cuando tiene un apoyo electoral enorme en la ciudadanía. Es por eso que a algunos foros se va, a otros no se va y vamos combinando esta presencia territorial”.

Consultado si correcciones como el de la nacionalización del cobre puedan desencantar a la población, el diputado recalcó que: “Jeannette Jara ganó ampliamente, con más del 60% de los votos, una primaria. Una primaria en la que votó aproximadamente el 10% de los chilenos que en la elección de noviembre van a votar. Tú con ese 10% no ganas la Presidencia de la República y ese 10% que participó de la primaria es gente que está en ese mundo político, que va a ir a votar y que va a votar por la candidata oficialista. Por tanto, cuando tú quieres aspirar seriamente a la Presidencia de la República y a dirigir Chile, tienes que hablarle al resto de la población y ese resto de la población no está pensando en estos momentos que han sido de controversia”.

“A esas personas es las que hay que hablarles, el resto están convencidas. Si estuviésemos en misa uno diría no le predica a quién está convencido, tienes que invitar y llamar a aquellos que los temas económicos y de seguridad son los que les van a mover la aguja en la decisión final de noviembre y probablemente de diciembre en segunda vuelta”, aseguró.

En cuanto a este tipo diferencias entre partidos del pacto, el parlamentario sostuvo: “Cuando se es candidata de la mayor alianza de gobierno, las distintas miradas de los sectores políticos que somos parte tienen que estar plasmadas en un acuerdo programático. En un acuerdo de gobierno, y ese acuerdo tiene que ser muy explícito en aquellas cosas que estamos de acuerdo. Por tanto, son las que vamos a impulsar y en aquellas cosas que no hay acuerdo, es absolutamente legítimo, pero también es sano que en aquello que no hay acuerdo: explicitarlo. La DC, por ejemplo, no tiene acuerdo en aborto libre, no los tiene y lo hemos dicho en todos los tonos”.

“Yo creo que hay amplio consenso en que plantear la nacionalización del cobre no es un tema de acuerdo, por más que le guste a un partido, pero esto es una alianza de gobierno. Y en esa alianza cuyo liderazgo lo tiene Jeannette Jara entonces es lo que se va a impulsar (…). Así funcionan las coaliciones políticas, aquí y en la quebrá del ají“, cerró.