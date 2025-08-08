FamFest: revisa aquí la cartelera de teatro para las mentes inquietas de preadolescentes y adolescentes

¿Nuestros deseos nacen libres de imposiciones sociales? ¿Es normal sentir miedo y a la vez anhelar cambios en nuestras vidas? ¿Cómo nos ven los animales? ¿Los adultos se olvidan de cómo sentían en su infancia? ¿Qué vínculo tenemos con nuestros abuelos? Esas son algunas de las preguntas que se plantea la cartelera que Famfest dedica a preadolescentes y adolescentes en 10 municipios de Santiago.

“Es una oportunidad para invitar a nuestros hijos, sobrinos, nietos y amigos a experimentar mundos que ellos de alguna manera intuyen. Al ver esos universos representados abrirán su pensamiento y percepción, enriquecerán su mundo interno, tendrán mayor autoconciencia de ellos mismos y su entorno”, dice Andrea Pérez de Castro, directora de Famfest.

Cada obra tiene un formato pensado en ellos: música urbana, teatro de sombras, danza, miniaturas, marionetas, animaciones stop motion, teatro de objetos, entre otros. Muchas obras están en clave comedia, otras son un delicado viaje a emociones profundas.

“Son piezas de primer nivel. Algunos son clásicos reinterpretados, como es el caso de las obras argentinas que llevan a que los adolescentes amen a Shakespeare. Hay obras chilenas que tienen música en vivo o desbordan creatividad y otras como la italiana que expresa la disonancia atávica entre lo que sentimos y lo que sabemos”, explica Pérez de Castro.

Incluyendo estrenos y producciones premiadas, el decimoctavo Festival Internacional de Teatro Familiar organizado por Teatro Mori se desarrollará entre el 9 y el 24 de agosto con una programación segmentada que abarca desde la primera infancia, desde los cero años hasta todo espectador.

Cartelera dedicada a preadolescentes y adolescentes

¿Qué sueñan las ballenas?

En este montaje de danza contemporánea Francisca Espinoza, Alexandra Miller y Gabriela Serani, imaginan lo imposible: intentan acercarse, convertirse y conocer a las ballenas en un viaje que transita entre la danza, el canto y la fantasía.

En 1977, dentro del Voyager enviado al espacio por la NASA, se incluyeron grabaciones del canto de las ballenas jorobadas registradas por Roger y Katy Pane. Esta fue una de las muchas grabaciones que fueron lanzadas “como un mensaje en una botella hacia el océano cósmico”.

En esta creación los hallazgos de las y los investigadores marinos se vuelven tan importantes como los misterios y las preguntas sin resolver. La coreografía y la música toman su inspiración de datos científicos, supuestos de la imaginación y otros referentes históricos de la danza que han trabajado la voz y el cuerpo como Meredith Monk, específicamente su pieza audiovisual Turtle Dreams (Sueños de Tortuga).

“La obra no busca dar respuestas ni contar una historia. En el ejercicio de pensar lo imposible, se abren nuevas realidades y expandimos el campo de lo posible”, cuentan las directoras sobre esta investigación escénica.

“¿Qué sueñan las ballenas?” Cuenta con una escenografía que transforma la escena en un paisaje marino, con proyección de animaciones y, desde lo musical, utiliza sintetizadores análogos, vinilos, teclados y una radio casetera para componer en vivo el sonido de la obra.

Sueño

Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones, ¿o es que los verdaderos deseos se manifiestan libres lejos de las imposiciones?

La obra es una versión libre de “Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare. Con la interpretación de Lucía Baya Casal, Julia Gárriz, Emiliano Dionisi, Ramiro Delgado. Dramaturgia y dirección general: Emiliano Dionisi.

Sobre la cuerda floja

Un hombre acaba de enviudar, vive frente al mar, espera la visita de su pequeña nieta Esme durante el final de las vacaciones, como cada año. La niña no sabe de la muerte de su abuela. El hombre no sabe cómo decirlo. Es su propia dificultad de articular la idea de la ausencia de su mujer que lo empuja a inventar que la abuela se fue con el circo para convertirse en equilibrista. Pero Esme quiere saber, quiere verla sobre la cuerda floja. Sin que él logre mencionarlo, Esme termina por comprender, como lo hacen los niños, y se despiden hasta el año siguiente habiendo construido juntos una relación nueva y particular.

Dramaturgia: Mike Kenny | Dirección: Paola Giannini y Aline Kuppenheim | Supervisión de animación: Nicolás Bórquez.

El durmiente

El Durmiente es una comedia unipersonal que fusiona la narración oral, la comedia musical, el baile, el teatro de objetos y el clown para rendir homenaje a la vida y los sueños.

Esta obra fantástica cuenta la historia del ministro del Ministerio de los Sueños, que analiza y hace informes sobre los sueños y las pesadillas de los humanos. El cierre inminente de este ministerio está sorprendida por una pesadilla terrible nunca antes vista que cambia los sueños del mundo. A través de un vínculo cercano con el público, el actor lo convierte en un participante activo del relato, llevándolo de la risa al absurdo y, finalmente, a una emoción profunda.

Director: Víctor Quiroga | Interprete: Robert Cartwright.

Romeo y Julieta de Bolsillo

Dos catedráticos nos brindan una clase magistral sobre William Shakespeare, o eso intentan. Detalles sobre la vida y obra del escritor inglés son tema de discusión, y cuando de detalles se trata, nadie mejor que ellos.

¿Cuántas comas utilizó Shakespeare en sus obras? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas veces se menciona a las orejas? ¿Cuántas veces sus personajes hablan de amor?

Estos estudiosos parecen no haber dejado recoveco sin analizar ¿o sí? “Romeo y Julieta” ¿Termina bien o termina mal? Esta simple pregunta impone a nuestros protagonistas su mayor desafío: representar la obra completa, con todos sus personajes en lo que dura una clase. Tomando lo que encuentran a mano a modo de utilería y vestuario, estas dos “ratas de biblioteca” interpretarán a once encantadores personajes en un Shakespeare cercano, poético y sobre todo divertido.

Elenco: Marina Caracciolo y Emiliano Dionisi | Libro y dirección general: Emiliano Dionisi.

El niño del plomo

El Niño del Plomo es una obra para marionetas y música en vivo. Se inspira en la vida de tres pirquineros residentes en la zona precordillerana de Puente Alto, y que en el año 1954, movilizados por el hambre y la esperanza de un mundo mejor, subieron hasta la cumbre del Cerro El Plomo, a más 5 mil metros de altura, en el cual, de manera accidental, realizaron uno de los hallazgo más importantes a la fecha para la historia de la humanidad, un niño inca que al parecer había sido enterrado y congelado vivo, El Niño del Plomo.

La obra se centra en dos hombres viejos, un niño y su perro, que viviendo a duras penas a causa de la falta de trabajo y la pobreza, deben decir si arriesgarse a realizar una nueva travesía hasta la cumbre del cerro El Plomo, a sabiendas de los peligros que corren o dejar todo como está.

Culpas y miedos pasados entran en conflicto contra la esperanza y anhelo de una vida mejor. A través de una mixtura de diversas y ricas disciplinas escénicas, se pone en escena una obra en la cual los espectadores viajarán a través de imágenes sensibles, entretenidas, y por sobre todo muy cercanas en relación a la temática y la forma de abordarla.

Dramaturgia, dirección teatral, gestión cultural: Luis Narváez.

La Fábula de Pedro

Pedro tiene un gemelo: la sombra. “Salieron a la luz” juntos. Crecieron juntos. Jugaban juntos. Pedro movía la sombra y la sombra siempre tenía ideas maravillosas para él.

Luego Pedro creció, hizo todas las cosas que hacen los adultos y ya no tuvo tiempo para jugar. Todo el tiempo, la sombra permaneció allí, justo detrás de él, esperando ser mirada de nuevo.

Hasta que un día, se separaron … y …. En el escenario, un actor y su sombra sobre un fondo blanco, que juegan e interactúan creando numerosos personajes y mundos imaginarios. Un lenguaje visual onírico, poético e irónico que habla a todas las edades con el lenguaje mágico de las sombras.

Autor y dirección: Giuseppe Semeraro. | Con: Silvio Gioia. | Sombras: Anusc Castiglioni y Silvio Gioia. | Música original: Alessandro Pipino.

Conoces la cartela completa en famfestchile.cl/cartelera/.