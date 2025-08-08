"Grave retroceso para la paz": Gobierno condena aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel para la ocupación de Gaza

El Gobierno de Chile condenó la aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel de una nueva fase en la ofensiva militar en la Franja de Gaza, que incluye la ocupación total de la ciudad del enclave palestino.

Según confirmó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la operación contempla cinco ejes estratégicos, entre ellos la desmilitarización del enclave, el regreso de todos los rehenes y la instalación de una administración civil alternativa a Hamás y la Autoridad Palestina.

A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Chile expresó “su más enérgica condena ante la reciente aprobación por parte del Gabinete de Seguridad de Israel a la ocupación de la ciudad de Gaza, medida que contraviene gravemente el derecho internacional y que amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región”.

“La posible consolidación de una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de 2 millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad, en un contexto de devastación de la infraestructura civil, escasez crítica de insumos básicos, y daño ambiental severo y persistente”, expuso Cancillería.

Asimismo, denunciaron que “esta situación dejaría a Israel, de facto, en condición de potencia ocupante, con todas las responsabilidades jurídicas que ello conlleva bajo el derecho internacional humanitario”.

“Chile considera que esta decisión representa un grave retroceso para la paz en Medio Oriente y un golpe estructural al compromiso de la comunidad internacional con la solución de dos Estados, único camino viable para alcanzar una paz duradera, que garantice la coexistencia de Israel y Palestina, dentro de fronteras reconocidas internacionalmente”, enfatizó el texto.

De la mis manera, Cancillería reafirmó el firme respaldo de Chile “a la solución de dos Estados, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, y hace un llamado urgente a retomar el camino del diálogo político, del respeto al derecho internacional y del compromiso genuino con una paz justa y duradera para israelíes y palestinos por igual”.