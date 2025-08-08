Israel aprueba ocupación de Gaza en medio de protestas y tensiones internas con su Ejército

El Gobierno de Israel aprobó una nueva fase en su ofensiva militar en la Franja de Gaza, que incluye la ocupación total de la ciudad de Gaza, según confirmó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. La operación fue ratificada por el Gabinete de Seguridad y contempla cinco ejes estratégicos, entre ellos la desmilitarización del enclave, el regreso de todos los rehenes, y la instalación de una administración civil alternativa a Hamás y la Autoridad Palestina.

Sin embargo, la decisión ha generado una profunda fractura dentro de la cúpula militar. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Eyal Zamir, expresó su rechazo a la ofensiva, advirtiendo que las fuerzas están exhaustas, requieren mantenimiento urgente de equipos, y existen serias preocupaciones por el impacto humanitario sobre la población palestina.

Según medios israelíes como Yedioth Aharonoth y Times of Israel, Netanyahu desestimó las advertencias del general y aseguró que las alternativas planteadas por el Ejército eran insuficientes para cumplir los objetivos de guerra, particularmente el rescate de rehenes en poder de milicias palestinas.

Desde el Ejército se estima que una ocupación total requeriría al menos seis divisiones y que la fase más intensa de la ofensiva se extendería por unos cinco meses, con una posible ocupación completa del enclave no antes de mediados de 2026 o 2027.

Protestas masivas en Israel

La aprobación del plan ocurre mientras crecen las protestas en Jerusalén y Tel Aviv, donde familiares de rehenes y sobrevivientes han exigido el fin de la ofensiva. La Policía israelí reprimió las manifestaciones con carros lanzaaguas y detuvo a al menos siete personas.

En Tel Aviv, las movilizaciones incluyeron la quema de neumáticos y el bloqueo de carreteras. Desde el partido opositor Los Demócratas, el exgeneral Yair Golan fue enfático: “La guerra debe detenerse ahora. Los rehenes deben ser liberados. Esto no aporta nada a la seguridad de Israel”.

Ultimátum de evacuación

Según estimaciones oficiales, más de 800 mil personas permanecen en la ciudad de Gaza, quienes recibirían un ultimátum para evacuar en un plazo de dos meses antes del inicio de la ofensiva directa, coincidiendo con el aniversario del ataque inicial contra territorio israelí en 2022. La comunidad internacional observa con alarma lo que podría convertirse en el mayor desplazamiento forzado desde el inicio del conflicto.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos calificó el plan como una “catástrofe colosal” y una sentencia de muerte para los secuestrados.

