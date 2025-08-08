Para construir una verdad histórica: Comisión Asesora Presidencial sobre el Sename ya está recibiendo testimonios

Este viernes, en el contexto del Consejo de Gabinete, los miembros de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre las vulneraciones en el Sename expusieron los avances que hasta el momento ha tenido la instancia.

La Comisión fue constituida en diciembre pasado y desde el 1 de agosto se encuentra recibiendo testimonios de personas que entre 1979 y 2021 —años en los que funcionó el Sename— hayan sufrido violaciones a sus derechos mientras estaban siendo custodiados por el Estado.

A la salida del Consejo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que se trata de una “comisión inédita en la historia de nuestro país” y que también es una instancia “inédita en el marco de lo que han sido las comisiones de la niñez a lo largo del mundo”.

“Nuestro país tiene un gran dolor. En nuestro país, lamentablemente, se vulneraron los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado. En ese sentido, ha sido objeto tanto de recomendaciones como de sentencias internacionales. Por lo mismo, el Presidente de la República ha determinado la creación de esta comisión de verdad”, señaló Gajardo.

Respecto a las tareas que le fueron delegadas a la instancia, el secretario de Estado explicó que lo primero será “escuchar los testimonios que tienen los distintos niños, niñas y adolescentes”, para luego “sistematizar toda esa información y establecer tanto los patrones de vulneraciones y también plantearle al conjunto del país cuáles son las medidas para reparar, cuáles son las medidas que se tienen que tomar para que las instituciones no vuelvan a cometer estas violaciones”.

El titular de Justicia remarcó que se trata de una comisión “tremendamente importante, no solo para los que estuvieron bajo la custodia del Estado, sino que para nuestro país, para que nuestro país conozca lo que hizo el Estado con los niños que pidieron resguardo, que pidieron protección, pero que lamentablemente el Estado no cumplió con su obligación”.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Soledad Larraín, enfatizó en el proceso de esclarecimiento de la verdad, que adelantó, será “a través y con el testimonio de las víctimas que estuvieron en el Sename”

En ese sentido, informó que están convocados todos quienes en su paso por el Sename hayan sufrido vulneraciones y que para entregar su testimonio, las personas deben agendar una hora en la página web www.comisionverdadniñez.gobcl

La presidenta de la Comisión además indicó que la instancia cuenta “a lo largo de todo el país con personas, profesionales formados, capacitados, para poder realizar una escucha respetuosa, una escucha confidencial, una escucha que contenga un testimonio que sabemos que es muy difícil de contar, pero que es muy importante para la propia persona que vivió las vulneraciones, como también un aporte significativo para ir construyendo esta verdad colectiva”.

Por su parte, la integrante de la Comisión, Estela Ortiz, recalcó la importancia de que “todos los partidos políticos, todos los poderes del Estado y la sociedad en su conjunto” se hagan parte de este proceso de verdad histórica, ya que aún no está claro cuál será la magnitud de personas que acudirán para entregar su testimonio”.

Por ahora, el único dato con el que cuentan los comisionados es que 700 mil personas pasaron por el Sename entre 1979 y 2021. “Piensen en la cifra de personas que son parte de este proceso, ni la Comisión Rettig ni la Comisión Valech tuvieron a su alcance cifra semejante. Además, hay que pensar que aquí no hay nadie que no tenga que ver con esta responsabilidad, que no es de un gobierno, sino que del Estado y la sociedad en su conjunto”, afirmó Ortiz.