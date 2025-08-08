Sin Chile Vamos: Partido Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario

Con miras a la competencia parlamentaria y adelantándose al resto de partidos políticos, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano inscribieron este viernes ante el Servicio Electoral (Servel) el pacto “Cambio por Chile”. Tras no alcanzar un acuerdo con Chile Vamos, las tres colectividades de derecha presentaron su propia coalición.

Según informaron, “Cambio por Chile” cuenta —de momento— con 62 candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto, a la espera de definir un eventual pacto por omisión en los cupos senatoriales, pues aún persisten conversaciones con Chile Vamos.

“Es fruto de un trabajo que venimos haciendo los tres partidos hace bastante tiempo. De una manera profesional, sólida, construyendo confianza, que eso es muy importante, y pensando siempre en lo mejor para el país”, afirmó Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, quién además confirmó su postulación al Senado luego de la inscripción del pacto.

El objetivo, mencionaron los tres timoneles de partido de la coalición “Cambio por Chile”, es contar con mayoría en el Congreso Nacional a partir del 2026 a la vez que reforzar las candidaturas presidenciales de José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Formalización de pacto electoral para Elecciones Parlamentarias 2025. Pacto Cambio Por Chile integrado por el partido Republicano, partido Social Cristiano y partido Nacional Libertario. pic.twitter.com/QQWT1FvWrA — Servicio Electoral (@ServelChile) August 8, 2025

El propio candidato del Partido Nacional Libertario valoró la anticipación de la colectividad. “Lo hemos hecho en tiempo y forma, de manera que nuestros candidatos tengan más tiempo para desplegarse en terreno”, resaltó, también asegurando que “estamos mostrando que se puede profesionalizar la política también desde nuestro sector” al no esperar “al último día para inscribir las candidaturas”.

El presidente del Partido Republicano desdramatizó la falta de acuerdo con Chile Vamos y deslizó que la mejor estrategia es ir en listas separadas. “Nosotros, y buena parte de ellos también, tienen lo suficientemente claro que la manera de competir representando o incorporando en este abanico de todos quienes hoy día están en la oposición es con dos listas”, comentó Squella.

El exmilitante de la UDI profundizó en las diferencias con Chile Vamos que imposibilitaron la presentación de una lista única parlamentarismo. “Los partidos de Chile Vamos, dos de tres, no estaban abiertos a la posibilidad de considerar siquiera un pacto entre nosotros. Sabemos que las razones son bastante naturales”, señaló en primer lugar.

“Ellos tienen candidatos que son hoy día parlamentarios en ejercicio, y con mucha dificultad podrían decirle a la mitad de ellos que no pueden ir a la reelección. Independiente de eso y de las razones más de fondo, las razones más prácticas, yo creo que este es el mejor escenario para todos quienes quieren que las fuerzas políticas al interior del Congreso Nacional cambien de una vez”, insistió Squella.

Un tono más duro tuvo el abanderado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien al ser consultado por la falta de acuerdos con la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli declaró: “Es complejo cuando hay visiones distintas de cómo hacer las cosas. Es muy complejo llevar entonces una lista en común, porque eso significa entrar a subsidiar opiniones políticas, una forma de hacer política con la cual uno no siempre está de acuerdo”.

Misma mirada compartió la presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, expusieron que Chile Vamos “se quedó en buenas intenciones, porque nunca estuvieron tan de acuerdo, como lo estuvimos siempre nosotros”.

“Hoy concretamos este pacto, el ‘Cambio por Chile’, pero también basado en la unidad de esta nueva derecha que sin duda viene a traer un aliento de esperanza a aquellos que hoy día están decepcionados de esta política tradicional de la derecha”, sentenció Concha.