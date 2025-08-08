Undurraga (Evópoli) apunta a RN por descuelgues en campaña de Matthei: "Habla muy mal de personas que son militantes"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado militante de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a la carrera presidencial y los últimos traspiés que ha sufrido la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“Indudablemente no hemos tenido buenas semanas a la luz de las encuestas, no a la luz de la calle. En el doble click de las encuestas, la verdad que estamos muy conscientes de que tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad que es gobernar Chile a partir de marzo del próximo año con sensatez, con madurez, con esperanza, con seguridad, pero con mucha claridad”, aseguró.

En las últimas semanas, Matthei ha hecho ajustes en su equipo de campaña después de semanas estancada o a la baja en los sondeos. “La incorporación o reformulación del comando con la incorporación de Juan Sutil y la potencia en un nuevo cargo del senador Coloma, creo que va en el camino correcto. La verdad es que a mis colegas parlamentarios yo les pediría ante todo un poquito más de templanza, aquí uno no puede solamente guiarse, bajo ningún punto de vista, solo por las encuestas. Al contrario, uno tiene que guiarse por las convicciones”, destacó Undurraga.

“Para nosotros como sector y como ciudadanía es importante no tener un nuevo gobierno de continuidad liderado por la candidata Jara, pero en primera vuelta lo que nosotros tenemos que discutir son las propuestas de país y reafirmar las convicciones que nosotros tenemos y no ir cambiándose de caballo, digamos, a medida que domingo a domingo salten las encuestas de un lado a otro”, enfatizó el parlamentario.

La situación es “muy líquida” dijo Undurraga respecto a lo que arrojan las mismas mediciones semanales. Sin embargo, sostuvo que: “Las propias encuestas señalan contundentemente, no solamente que nosotros en segunda vuelta garantizamos un triunfo más holgado y más contundente contra la candidata Jara, sino que además a la pregunta de por quién usted no votaría nunca, la que tiene menos rechazo en en todas las encuestas es la candidata Matthei”.

“Los análisis que nosotros tenemos en nuestro comando señalan que ya se detuvo la caída de Evelyn Matthei, que hay tendencia al alza, que los análisis señalan que el candidato Parisi, más que ‘pellizcarle’ adhesión a Evelyn Matthei, se lo está ‘pellizcando’ a Jara. Además, hay un porcentaje inmensamente mayoritario de los chilenos que todavía no genera posición en relación a quién será su candidata o qué le gustaría que fuera presidente de la República”, señaló.

Undurraga destacó el liderazgo de Matthei, pero reconoció que “en las encuestas no está generando la adhesión que obviamente nos gustaría“. “Pero aquí lo importante es pensar en cuál es el liderazgo que requiere Chile, digamos, para salir de la contingencia que nos ha llevado el gobierno el Presidente de Boric y para proyectar el país hacia adelante”, enfatizó.

En la misma línea, recomendó una columna de Lucía Santa Cruz indicando que el texto “se pregunta si habría sido por las encuestas don Patricio Aylwin, Presidente de Chile; dadas las encuestas y haciéndole caso a las mismas, nos perdimos la oportunidad de que Ricardo Lagos fuera por segunda vez Presidente de la República y yo estoy hablando de dos candidatos que no son de mi sector, pero claramente fueron muy buenos Presidentes de la República. Entonces, si nosotros vamos a hacer la política a través de las encuestas, bueno, no llamemos a elecciones, pongámonos de acuerdo con cuál es la encuesta y nos evitamos todo tipo de campaña. Yo no creo que sea así cómo se debe hacer la democracia y cómo se deben construir los liderazgos de este país”.

“Entonces, mi llamado es, primero, a no ponerse nervioso. Segundo, nosotros tenemos que, no solamente escuchar de mejor manera la ciudadanía, sino que además, tenemos que ser capaces y tener la claridad para poder comunicar, generar ese vínculo, esa conexión para generar la adhesión que todos los candidatos, por lo demás, buscamos en los distintos planos cuando vamos a elecciones. Y en tercer lugar, a quienes acompañamos a la candidata reforcemos las convicciones”, manifestó el parlamentario.

Por otro lado, el militante de Evópoli abordó los descuelgues que sufrido la campaña de Matthei desde su propio sector: “No puede ser los descuelgues y los comentarios de altos dirigentes de Renovación Nacional en esta materia. No solamente ayuda poco, digamos, sino que habla muy mal de personas que son militantes de partidos políticos, que han adquirido un compromiso a través de la proclamación de una candidata como Evelyn Matthei en sus consejos generales, que a la primera y cambio se estén descolgando, ¿esos son los líderes que nosotros queremos para nuestro país?”.

“¿Vamos a jugar a la veleta? ¿Vamos a jugar solamente al valor de las encuestas? Que por cierto son importantes, porque son fotos de la realidad del minuto, pero nosotros tenemos que retomar la capacidad de tener líderes como don Patricio Aylwin, el propio presidente Frei, Ricardo Lagos y para qué decir Sebastián Piñera, que si no hubiera sido líder y solo hubiese escuchado las encuestas, bueno, los 33 mineros estarían muertos”, aseguró Undurraga.