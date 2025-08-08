Valentina Toro conquista histórica medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú

La deportista chilena Valentina Toro logró una medalla histórica para Chile al obtener el bronce en la categoría Kumite -55 kilos en los Juegos Mundiales 2025, que se desarrollan en Chengdú, China. Se trata de la primera presea nacional en karate y en cualquier disciplina de contacto en la historia de esta competencia internacional.

Toro, una de las principales figuras del Team Chile, avanzó a semifinales tras vencer en fase de grupos a la ucraniana Anzhelika Terliuga (5-0), y caer ante la turca Tuba Yakan (2-4). En la ronda de las cuatro mejores, fue derrotada por la alemana Mia Bitsch (7-3), lo que la llevó a disputar el combate por el tercer lugar frente a la anfitriona Yuchun Wei, a quien venció por un estrecho 1-0.

Tras su triunfo, la karateca expresó su emoción y gratitud con quienes la apoyaron desde Chile, a pesar de la diferencia horaria. “Estoy feliz con la medalla. Esperaba un poquito más, sí, tengo sentimientos encontrados. Quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron madrugando, al Team Chile, que estuvieron viendo mi pelea aunque sea medianoche allá”, comentó en sus redes sociales.

Con esta actuación, Valentina Toro no solo marca un hito para el karate chileno, sino que también mantiene viva la tradición de seis ediciones consecutivas con medallas para Chile en los Juegos Mundiales, evento que reúne disciplinas deportivas que no forman parte del programa olímpico.

La competencia en Chengdú se extenderá hasta el 17 de agosto, y el Team Chile continuará su participación en distintas disciplinas con la esperanza de seguir sumando medallas para el país.