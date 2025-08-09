Ministra Delpiano rechaza orden secreta de Trump para intervenir militarmente en Latinoamérica

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, expresó su rechazo a la orden emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza el uso de fuerzas militares en suelo extranjero con el objetivo de desmantelar organizaciones criminales provenientes de Latinoamérica, como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cartel de los Soles.

Según informó el diario New York Times, dicha orden, firmada en secreto, abriría la puerta a intervenciones militares estadounidenses fuera de sus fronteras, lo que ha generado preocupación internacional.

En una entrevista con Tele13, Delpiano manifestó que “hay acuerdos firmados entre las policías, entre los centros de investigación, entre las propias Fuerzas Armadas, pero que venga aquí un grupo de personas e intervenga, eso no corresponde ni aquí ni en ningún otro país soberano”.

La ministra advirtió que esta directiva podría atentar contra la soberanía de las naciones y enfatizó que “no porque Estados Unidos cuente con más equipamiento va a poder transgredir la autonomía de otros países”.

En cuanto a la lucha contra el crimen organizado, Delpiano aseguró que Chile mantiene una buena relación con Estados Unidos, basada en convenios como el traslado de delincuentes, pero recalcó que “es Chile el que tiene que hacerse cargo y pedirá los apoyos que se necesite si es que los requiere. Toda la investigación la hace Chile”.

En otro ámbito, la ministra también se refirió al mal uso de licencias médicas dentro de las Fuerzas Armadas, señalando la gravedad de las irregularidades detectadas entre funcionarios que están sujetos a estrictas exigencias por su rol.

“Para salir del país todas las personas de las Fuerzas Armadas requieren un permiso. No es que porque esté de vacaciones o por cualquier motivo me voy y después aviso o vuelvo. Uno no sabe para dónde va esa persona, por lo tanto, tiene que haber un registro. Estamos hablando de soldados, personas que han jurado defender la patria”, explicó Delpiano.

Asimismo, anunció que a fines de agosto se espera tener concluidos todos los sumarios disciplinarios, con las sanciones correspondientes: “La idea es hacer un debido proceso porque si bien la falta es grave, en algunos casos podría ser delito”.

Finalmente, la ministra informó que se está evaluando a los militares que han tenido extensos períodos de licencia médica, lo que podría derivar en bajas si se determina que su estado de salud es incompatible con el cumplimiento de sus funciones.