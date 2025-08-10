Israel ignora advertencias internacionales y defiende su nuevo plan militar para la Franja de Gaza

Durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió que su nuevo plan para acabar con el conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023 -cuando Hamás atacó Israel- se desarrollará “en un calendario muy corto”, resumiéndolo en el orden de cinco puntos.

El primero sería el desarme de Hamás. Después, la liberación de los rehenes. El tercero, la desmilitarización de la Franja de Gaza. Netanyahu dijo que para la cuarta acción sería Israel quien tomaría el control de la seguridad del territorio palestino y que su plan concluiría con el establecimiento de una “una administración civil pacífica no israelí”.

“Con esto me refiero a una administración civil que no eduque a sus hijos para el terrorismo, que no pague a los terroristas y que no lance ataques terroristas contra Israel. Eso es lo que queremos ver en Gaza, así que no es ni Hamás ni la Autoridad Palestina. Ese es nuestro plan, dada la negativa de Hamás a deponer las armas”.

Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza from Hamas terrorists. Watch my Press conference with foreign media >> pic.twitter.com/42hP6399nN — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 10, 2025

Condenas de la comunidad internacional

Aunque Netanyahu asegura que su nuevo plan “no es ocupar Gaza” sino liberarla “del terrorismo de Hamás”, la comunidad internacional considera que su plan podría agravar las condiciones humanitarias y extender el conflicto en la región.

España advirtió que pondría “aún más en peligro la vida de los rehenes” israelíes y que podría provocar “una mortalidad inaceptable y el desplazamiento forzado de cerca de un millón de civiles palestinos”, según un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Además de España, también firmaron la carta los ministros de Asuntos Exteriores de Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Eslovenia.

Mientras tanto, en Nueva York, al inicio de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, un alto funcionario de la ONU consideró que se corre el riesgo de desencadenar “una nueva calamidad” que tendría repercusiones “en toda la región”, “provocando nuevos desplazamientos forzados, matanzas y destrucción, y agravando el sufrimiento insoportable de la población”.

La operación israelí en Gaza ya ha causado 61 mil 369 muertos, mayoritariamente civiles, mujeres y niños, según los datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.