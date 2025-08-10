Kaiser arremete contra ministra Orellana, pero sus críticas son calificadas de "poco legítimas"

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a realizar duros emplazamientos en contra de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Esto, tras abordar los comentarios que realizó la secretaria de Estado sobre su candidatura.

Hace un par de semanas, Orellana apuntó a una especie de pacto entre Kaiser y José Antonio Kast, para mostrar a este último candidato como “más moderado”. En respuesta, el diputado lo descartó.

“No creo. Nosotros en ciertas materias somos más liberales que José Antonio y en otras somos, evidentemente, más consecuentes y más duros”, afirmó Kaiser en conversación con Mesa Central.

El parlamentario agregó que Orellana “podría preocuparse un poco más de lo que sucede con las mujeres de su entorno cercano en La Moneda y menos de meterse en lo que es la política contingente de las candidaturas, porque por lo demás no le corresponde como ministra”.

“Creo que La Moneda es uno de los lugares más peligrosos para ser mujer hoy en día”, sostuvo.

Requerida sobre estos dichos, la diputada del Partido Comunista (PC), Alejandra Placencia, señaló que vienen de “gente que históricamente ha estado en contra de los derechos de las mujeres, de su autonomía y de que el Estado se los garantice”, por lo que “me parece que es bastante abusivo de su parte el que se plantee en esos términos”.

En esa misma línea, la parlamentaria del PC acusó que Kaiser “está en contra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como parte del Estado y de impulsor de políticas públicas y con eso, yo podría decir que se deslegitima”.

Placencia además recordó que “esta semana presentaron un proyecto de ley, dentro de su sector, para eliminar la causal de violación de las tres causales”, lo que a su juicio “es algo inaceptable en un país que se pretende civilizado”.

Finalmente, la diputada criticó “el hecho de que exista un permanente cuestionamiento a la acción política de las mujeres, a su derecho a voto y otros. Han sido avances civilizatorios que nadie quiere hoy día poner en cuestionamiento salvo él y su sector de la ultraderecha”, aseveró.