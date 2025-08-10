Diario y Radio Universidad Chile

"La Marcha de las Ollas Vacías” reunió a cientos en Santiago ante crisis en Gaza

En la manifestación, convocada por la Comunidad Palestina de Chile, se denunció el uso del hambre como arma de guerra. Según organismos internacionales, más de dos millones de personas en Gaza enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria.

Derechos Humanos

El centro de Santiago fue escenario de una masiva manifestación en rechazo a las políticas del gobierno israelí en la Franja de Gaza, marcada por la denuncia del uso del hambre como arma de guerra y el llamado a no permanecer indiferentes ante la crisis humanitaria.

Convocada por la Comunidad Palestina de Chile, la marcha denominada “La Marcha de las Ollas Vacías” comenzó en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y avanzó hasta la explanada del metro Los Héroes. Los manifestantes llevaron ollas vacías como símbolo de la grave inseguridad alimentaria que afecta a la población gazatí desde el inicio de la guerra declarada por Israel a Hamás en octubre de 2023.

Según datos de organismos internacionales, más de dos millones de personas en Gaza enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria y, de ellas, casi medio millón vive “una situación catastrófica de hambre, malnutrición aguda, inanición, enfermedad y muerte”, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Además, alrededor de mil 300 personas han perdido la vida intentando acceder a alimentos.

“Queremos visibilizar el uso del hambre como arma de guerra. Más de 60 mil palestinos han sido asesinados, entre ellos 18 mil niños y niñas. Gaza está siendo sistemáticamente destruida mientras el mundo observa en silencio. Chile no puede ser indiferente”, expresó Maurice Khamis Massu, presidente de la Comunidad Palestina de Chile.

El dirigente agregó que la marcha buscó ser “un acto simbólico y contundente”, invitando a “toda la sociedad civil chilena a marchar con ollas vacías, como representación del hambre que arrasa a Gaza. Es un grito desde la dignidad, desde la humanidad y desde la resistencia. Palestina necesita al mundo despierto”.

La actividad contó con el respaldo transversal de senadores y diputados del Comité Parlamentario Chileno-Palestino. “No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones. Medio millón de chilenos tiene raíces palestinas. Tenemos el deber de alzar la voz”, sostuvo el diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente del comité. En la misma línea, el senador Sergio Gahona (UDI), vicepresidente de la instancia, recalcó que “este llamado no tiene colores políticos: en el mes de la infancia, debemos alzar la voz ante este genocidio”.

